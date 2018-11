Hello Customer haalt 2 miljoen op

Hello Customer is een online platform dat bedrijven moet helpen om feedback van klanten te verzamelen en te analyseren met behulp van artificiële intelligentie. Zowat anderhalf jaar geleden was het al duidelijk dat oprichters Leslie Cottenjé, Joeri Pansaerts en Bram De Vos internationale ambities hadden, en dat is waarom deze nieuwe kapitaalronde nodig is.

Het extra kapitaal komt onder meer uit het Dovesco-fonds van Domo-broers Anthony en Gregory De Clerck. Maar ook Louis Jonckheere, Pieterjan Bouten en Peter Minne van Showpad, Seeder Fund, de Belgische ondernemer Steven Van Belleghem en andere prominente business angels participeren in de extra financieringsronde. De nieuwe investeerders geloven dat Hello Customer binnen de twee jaar kan doorstoten tot de Europese top.

Hello Customer werd in 2015 opgericht, aanvankelijk als een software as a service-platform dat grote bedrijven in staat stelt om klantenverwachtingen in kaart te brengen, er op een automatische manier inzichten uit te destilleren om de klantenervaring vervolgens te optimaliseren. Ondertussen dus met een AI-saus overgoten. Vandaag zijn voornamelijk bedrijven uit de financiële en retailsector in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk klant. In eigen land behoren onder meer FNG Group, Lunch Garden en JBC tot de klanten. Het bedrijf telt ondertussen zo'n 15 medewerkers.