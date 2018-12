Helpilepsy geeft inzicht in je epilepsie

'Eén op honderd mensen heeft epilepsie', vertelt Helpilepsy-CEO Jonathan Schreiber, 'en die ziekte heeft behoorlijk wat impact op hun leven. Bij dertig à vijftig procent van hen blijven er immers aanvallen komen, ondanks hun medicatie. En dan spreek ik nog niet over de stevige bijwerkingen daarvan, en de co-morbiditeiten als depressie waar veel mensen met epilepsie onder lijden. Een goeie behandeling is dus onmiskenbaar belangrijk, en toch blijft het voor een neuroloog een proces van trial and error: er zijn immers heel wat verschillende molecules die kunnen werken, en het hangt allemaal van patiënt tot patiënt af welke, en in welke combinatie, de oplossing zijn.'

Om te bepalen of een behandeling succesvol is moet hij immers afgaan op wat een patiënt hem vertelt bij een drie- of zesmaandelijks bezoek. 'En dan zie je al snel dat aanvallen worden vergeten, of dat men in de twintig minuten die een afspraak gemiddeld telt meer bezig is met wat er in het verleden is gebeurd, dan dat hij naar de toekomst kan kijken. Door mensen met epilepsie te helpen hun ziekte te tracken, kunnen we de neuroloog de data over recente aanvallen automatisch bezorgen, zodat hij die meteen ter beschikking heeft aan het begin van het gesprek. Het platform zal de patiënt ter voorbereiding van een bezoek immers ook een vragenlijst voorleggen, en de neuroloog krijgt op zijn web-dashboard ook een overzicht van alles wat hij moet weten.'

De oplossing van Helpilepsy bestaat uit een digitaal platform waarop iemand met epilepsie elke aanvallen kan noteren met eventuele bijkomende aantekeningen. 'Idealiter koppelen we het echter aan een device dat automatisch een aanval detecteert, zodat we niet alleen kwantiteit van de aanval hebben, maar ook kwalitatieve data als de intensiteit ervan, of waar ze gebeurde. Voorlopig werkt ons platform al met de NightWatch, een ziekenhuiswearable die de bewegingen en hartslag van patiënten monitort in hun slaap, maar we hebben plannen om het ook compatibel te maken met de iWatch of de Fitbit. Die zijn minder precies dan die NightWatch, maar kunnen zeker ook contextuele data verschaffen, zoals de kwaliteit van de slaap.'

Op termijn wil Schreiber zo komen tot een app die ook aanvallen kan voorspellen. 'Als we op basis van die data kunnen begrijpen wanneer aanvallen gebeuren, en dat kunnen koppelen aan hun levensstijl, zoals bijvoorbeeld slecht slapen, dan kunnen we ook waarschuwen als er risico op een nieuwe aanval is.'

Het is die aanpak die Helpilepsy volgens Schreiber voor zijn concurrenten zet. 'Dat zijn meestal pure dagboek-apps die iemand met epilepsie helpen om de aanvallen bij te houden. Bij ons primeert een holistische aanpak die het hele zorgtraject meeneemt. Vandaar ook de koppeling met wearables, en het feit dat we de data ook kunnen integreren in het Elektronisch Patiënten Dossier van de eigenaar.

Helpilepsy wordt op dit moment al door vijf in epilepsie gespecialiseerde neurologen ingezet, die het platform ter gebruik aan hun patiënten aanbieden. 'Dat is ook het businessmodel waar we nu van uitgaan', klinkt het: 'de ziekenhuizen of de dokters betalen de licentie, en geven hun cliënten om met Helpilepsy te werken. De eventuele device die ze willen koppelen moeten ze echter wel zelf aanschaffen.'

Door zich te richten op verdere gespecialiseerde epileptologen wil de start-up nu verder groeien, ook in het buitenland. 'Om te beginnen in Nederland en Frankrijk, maar ook het Verenigd Koninkrijk zit ons vizier', zegt Schreiber. 'En in de VS hebben we zelfs al een kleine piloot lopen bij één neuroloog, dus ook daar zouden we graag meer voet aan de grond krijgen.'

Daarvoor is ook financiële groei nodig. Helpilepsy groeide uit een hackathon bij epilepsie-farmabedrijf UCB en werd vervolgens opgericht als spin-off van de Brusselse start-upstudio Make It. 'Die laatste zijn ook nog altijd mede-aandeelhouder', klinkt het bij de CEO, 'maar ondertussen kwam ook een vroege business angel voor 20.000 euro aan boord - hij hielp ook mee bij de ontwikkeleng - en zijn imec en BlueHealth Innovation Fund ingestapt. Nu bereiden we een kapitaalronde voor van zo'n 500.000 euro, waarvoor we misschien richting VC kijken.'

Helpilepsy

Maatschappelijke zetel: Schaarbeek

Aantal vennoten: 4

Op zoek naar bijkomend kapitaal?: Ja, 500.000 euro gezocht.

Website:www.helpilepsy.com