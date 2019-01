Kunstmatige intelligentie moet helpen bij het shoppen

We zijn ondertussen wel al meer dan tien jaar vertrouwd met webshops, in al die tijd is de zoekbalk bovenaan geen haar beter geworden. Je moet precies intikken wat je zoekt, en dan nog blijft het gokwerk. 'En zo is het voor winkeliers ook heel moeilijk om hun klanten ook effectief iets te doen kopen', zegt Suzsana Zoghbi van Macty . 'De conversion rate is veel te laag, en daar willen we iets aan doen, door de klant beter te helpen aan wat hij wil.'

Hoe? Door artificiële intelligentie, natuurlijk: dezer dagen de wonderoplossing voor alles. 'Kort gesteld bieden we met Macty een plugin die je zoekbalk een pak moderner maakt', klinkt het. Zo kun je afbeeldingen van wat je zoekt uploaden, en gaat ons systeem in real time in de aangeboden collectie op zoek naar gelijkaardige items. Die visuele zoektocht kun je echter nog verfijnen met commentaar als 'maar dan korter - of langer', 'in die kleur',... dat we dankzij natural language processing kunnen omzetten in verstaanbare zoekopdrachten.' En zo, als alles goed gaat, vind je eindelijk dat jurkje of dat pak waar je al jaren naar op zoek was.

Het is in de Amsterdamse winkel van lingerieproducent Van de Velde dat Macty zijn eerste tests deed. 'Anderhalve maand lieten we klanten daar een kledingstuk uploaden, en dan hielp onze software hen aan het juiste ondergoed voor eronder. De resultaten en reacties waren erg goed, en ook ander onderzoek toont aan dat zo'n 70 à 80 procent van de shoppers maar wat graag van zo'n mogelijkheid gebruik zou willen maken. Het is vooral zaak te zorgen dat ze ook weten dat dit soort opties bestaat.'

Daarvoor hoopt Zoghi op de impact van marketing, maar ook van grote spelers als Amazon die met gelijkaardige zoektechnologie experimenteren. 'Als het daar gemeengoed wordt, zal men het ook verwachten bij andere retailers of kledingzaken. En daar kunnen wij op inpikken. Ondertussen zijn we druk in gesprek met andere merken en bedrijven om onze technologie te verkopen, en hopen we snel meer projecten uit te rollen.'

De software van Macty werkt als een api dat als software as a service wordt verkocht. 'Je betaalt of een maandelijkse licentie voor een bepaald volume aan zoekopdrachten of per zoekopdracht', zegt Zoghbi. 'Onze tool is compatibel met gangbare webshopplatformen als Commerce Cloud of WooCommerce. Het enige wat je moet doen is je collectie bij ons uploaden zodat we de beelden kunnen analyseren en in onze databank opnemen. Vervolgens installeer je de plug-in en is je zoekbalk verbeterd.'

Zoghbi en co-founder Ken Van Eyndonck bootstrappen Macty met eigen middelen, onder de vleugels van Start It @KBC. 'Naast onze start-up zijn we immers beiden ook actief als consultant, en wat we daarmee verdienen investeren we terug in het bedrijf. We zijn dus niet van plan om ander kapitaal aan te trekken.'