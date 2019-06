Elke advocaat heeft opdrachten die geregeld terugkomen, waarvoor hij kan terugvallen op standaard-formulieren en - teksten. Door die op een webshop te koop aan te bieden, kan hij het werk niet alleen nog verder beperken, maar wordt het volgens de Brusselse start-up Lawbox ook voor de klant gemakkelijker.

Het was de Brusselse advocaat Frederic Dechamps bij wie plots het spreekwoordelijke lampje ging branden: al die contracten en juridische documenten die hij beroepshalve zo vaak moet opstellen, beginnen zelden met een wit blad. Vaak is er een template, een sjabloon waarop maar wat aanpassingen moeten worden gedaan en wat stippellijnen ingevuld. 'Kan dat niet handiger', vroeg hij zich af, en hij trok naar het IT-bedrijf VoxTeneo. Samen ontwikkelden ze Lawbox, een online webshop voor formulieren.

'Eigenlijk werkt het heel eenvoudig', zegt CEO-ad-interim Stephaan Cloet. 'Je kiest het soort document dat je nodig hebt, en vult een interactieve vragenlijst in die je naar het juiste eindresultaat begeleidt. Aan de achterkant ligt daar een boomstructuur aan de basis waarlangs vraag per vraag beslist wordt wat dat moet worden. Dat kan gaan van Algemene Voorwaarden, over een privacypolicy, human resources-documenten, arbeidsovereenkomsten, addenda bij dat soort overeenkomsten, ... In totaal kun je een honderdtal verschillende documenten kopen in onze webshop. Meestal is dat aan 49 euro per document, maar voor kortere of langere teksten kan het tarief verschillen. We bieden ook een starterspack aan dat alle documenten bundelt die een zelfstandige nodig heeft om te beginnen of een privacy-pak die alles rond dat thema samen neemt.'

Met zijn webshop mikt Lawbox op zelfstandigen en KMO's, maar het heeft zijn business ook uitgebreid. Met LawboxPRO wil de start-up grote bedrijven helpen in hun interne organisatie. 'Ook daar is immers nood aan een centraal punt voor standaard-documenten, een manier om alles te beheren en processen efficiënter te maken. Dat willen wij hen bieden tegen een set up fee en een maandelijkse licentiekost. Op dezelfde manier hebben we nog een derde business case ontwikkeld. We kunnen onze webshop immers ook als white label ontwikkelen zodat partners er hun stempel en branding op kunnen drukken. Dat hebben we voor Partena gedaan, dat op die manier heel wat personeelsformulieren aanbiedt. Daarmee bereiken we dan weer werkgevers, die meerdere werknemers in dienst hebben.'

Na een drietal jaar telt Lawbox al zo'n vijfduizend gebruikers, en Cloet kijkt alweer vooruit. 'Om de webshop bekender te maken willen we voluit inzetten op online marketing, met advertenties op sociale media en google, en aandacht op blogs. De twee andere business cases zijn meer een zaak van netwerken en de juiste mensen binnen een bedrijf leren kennen om ons verhaal aan de man te brengen. Maar ja, we denken zeker aan het buitenland, al is er in de ons omliggende landen al concurrentie op de markt. Daarom denken we er aan om met de hulp van partners - en vooral lokale advocatenkantoren die specifieke templates voor hun markt kunnen maken - naar Zuid-Europa en Oost-Europa te trekken, waar wel nog ruimte is voor een bedrijf als ons.'

Opgestart met het geld van Dechamps en de software-input van VoxTeneo, heeft Lawbox zich sinds 2016 gebootstrapt. 'Dat heeft tot nu toe gewerkt, want met een omzet van 120.000 euro per jaar draaien we momenteel break-even, maar als we naar het buitenland willen, zullen we toch op zoek moeten naar extern kapitaal. We hopen dat daarrond meer duidelijk wordt tegen het einde van het jaar.'