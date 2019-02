LeadExporter.io wil contacten beter beheren

Als Salesforce-consultant zag Jonathan Van Driessen het elke vaak, hoe gebruikers van de verkoopsoftware toch altijd weer tijd verloren door gegevens van klanten handmatig te moeten overtikken. "Dat waren bijvoorbeeld business developers die op LinkedIn op zoek gingen naar leads, en die daarna stuk voor stuk moesten overtikken in hun CRM: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en functie, locatie... Ik besloot een product te maken dat al die dingen automatisch importeerde."

LeadExporter.io is een extensie aan je Chromebrowser die via een sidebar alle mogelijk gegevens overneemt van de LinkedInpagina die je bezoekt. "Je kan die volledig zelf customizen", klinkt het. "Zo kan je ook andere zinvolle data toevoegen: status, waar de lead gevonden is,.... Die kun je dan met een druk op je kop importeren in onze backend, die ze in je CRM importeert."

Het product is een SaaS-applicatie waarvoor je een licentie per gebruiker per maand koopt. Voorlopig werkt het enkel met de CRM van Salesforce, maar daar wil Van Driessen het niet bij houden. "Integreren met andere verkoopsoftware is slechts een kwestie van tijd, want ze hebben tegenwoordig bijna allemaal een API waarmee het gemakkelijk interageren is. Ik hou nu goed in de gaten welke CRM-platformen nog kunnen volgen."

Van Driessen bedacht LeadExporter afgelopen zomer, en kon vrij snel een MVP op punt stellen. "Daarna ben ik naar testers op zoek gegaan. Die projecten lopen nu, of zijn afgerond, en één van die proefbedrijven heeft ook de stap gezet om betalende klant te worden. Dat willen we in de nabije toekomst nog meer doen gebeuren. De reactie van de markt is alvast heel positief. Veel mensen herkennen het probleem, en zien ook hoe wij hen daarbij tijd kunnen besparen. Dat geldt overigens niet alleen voor business developers, maar ook voor recruteringskantoren of headhunters. Wie veel tijd doorbrengt op LinkedIn en veel informatie daarvan moet importeren, vindt in ons een voordeel. Hoe meer contacten je wil opslaan, hoe groter de use case om LeadExporter te gebruiken."

De ambitie? "Ik zie het als een internationaal product, er is geen enkele reden waarom dit tot België beperkt zou moeten blijven", klinkt het resoluut. De grootste beperking aan onze groei is de integratie met de bestaande CRM-systemen, en daar werken we dus aan. Ondertussen focussen we op de klanten die al Salesforce gebruiken om meer van hen te overtuigen een test te doen en vervolgens te converteren tot klanten. Daarvoor experimenteer ik nu met outreach via LinkedIn, net zoals ik mijn eerste testers heb overtuigd."

Van Driesen ontwikkelde zijn product zelf, en kon de kosten op die manier erg laag houden. "Daarnaast doe ik nog altijd die twee dagen consulting per week, en een deel van de opbrengsten daarvan steek ik in de verdere ontwikkeling van LeadExporter. Zo heb ik alles kunnen bootstrappen. Bijkomend kapitaal ga ik pas zoeken als het product zich bewezen heeft, dat wil ik nu eerst doen: tonen dat er klanten voor te vinden zijn, en dat ze klant blijven."