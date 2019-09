Enkele Leuvense wetenschappers ontwikkelden met MyCellHub een tool die biotechnologen en cleanroom-operatoren toelaat de data van hun productieprocessen efficiënt te beheren. Afgelopen zomer wist de start-up 1,1 miljoen euro op te halen.

Er beweegt heel wat in de biotech. Steeds meer geneesmiddelen vragen oeverloos veel onderzoek, gebaseerd op gentechnologie. Eindeloos complex, en het vraagt veel celonderzoek, dat best zo juist mogelijk wordt uitgevoerd, en aan alle regelgeving voldoet. 'Daar komt veel gegevensverwerking bij kijken', zegt CEO Toon Lambrechts van MyCellHub, 'en als we die automatisch kunnen verwerken, dan kunnen we het proces vergemakkelijken en misschien zelfs de kost van de productie drukken.'

...