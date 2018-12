Leuvense start-up opent handelsplatform voor IoT-data

Sensoren hier, sensoren daar: dat hele Internet of Things hangt er van aan elkaar, en dus wordt er gemeten en geregistreerd bij het leven. 'Maar vaak wordt met alle data die dat oplevert niets gedaan', aldus Frank Van Geertruyden van DataBroker DAO. 'Terwijl dat best wel informatie kan opleveren, al was het maar voor iemand anders. Ik denk maar aan een groot agro-industrieel bedrijf dat zijn eigen weerstation heeft, of alles wat in het kader van smart cities wordt gemeten. Door die gegevens verhandelbaar te maken, kun je er op die manier iets aan verdienen.'

EBay voor data

Voor dat verhandelen heeft DataBroker DAO een online platform ontwikkeld waar de datastromen kunnen gekoppeld worden en ter beschikking gesteld van anderen. 'Noem het een eBay of peer-to-peer marktplaats als AirBNB voor data', leest hun white paper. Neem nu die meteorologische gegevens van daarnet', klinkt het: 'die kunnen ook interessant zijn voor het KMI. Andere data kunnen dan weer academici helpen bij hun onderzoek. En het fijne is: als hun onderzoek nieuwe gegevens oplevert, kunnen ze ook die weer te koop zetten.'

Het koppelen kan zowel als datapakket of als data stream die live gegevens doorstuurt. 'Ook kunnen we microscopisch kleine hoeveelheden, tot een fractie van een seconde, verhandelen. Dat doen we met een blockchainlaag die tot achttien decimalen toestaan. De inkomsten gaan voor tachtig procent naar wie de gegevens ter beschikking stelt, het bedrijf dat de gateway voorziet - een Proximus of Telenet, bijvoorbeeld, en DataBroker DAO - om het onderhoud en werking te faciliteren - nemen genoegen met elk tien procent.

DataBroker DAO is een gedecentraliseerd open sourceplatform dat aanvankelijk moest dienen als proof of concept voor de technologie van moederbedrijf SettleMint. 'We noemen het Mint in Action en hebben het georganiseerd als een DAO, een distributed autonomous organisation', klinkt het.

Markt van nul opbouwen

En wie dat nu moet gebruiken? Dat is inderdaad het hele eiereneten, geeft Van Geertruyden toe. 'Het is de grootste uitdaging voor ons op dit moment. We moeten de markt als het ware van nul opbouwen, en daar zijn we nu mee bezig. Zo zullen we binnenkort, samen met Ericsson, een testcase implementeren rond 5G op de Corda Campus in Hasselt, en werken we aan een alliantie rond het product waarbij tal van partners betrokken worden, zoals Option, Yuktix, Technilog, en talloze meer. Samen proberen we nu manieren te vinden om het platform te gebruiken en een markt te creëren. Zo willen we andere spelers inspireren om zelf met creatieve ideeën te komen.'

DataBroker DAO financierde zijn start met een Utility Token Sale. 'Zo hebben we een investor community gecreëerd en hebben we voldoende kapitaal opgehaald om het platform verder te ontwikkelen.'