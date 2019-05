Fijn, je bedrijf groeit. Maar hoe groter het aantal medewerkers, hoe moeilijker om te zorgen dat iedereen alle informatie heeft. De Limburgse start-up Teamify wil daar iets aan verhelpen met een SaaS-platform waarop alles wordt samengebracht.

Teamify is een spin-off van het Limburgse IT-bedrijf Datalink, want daar wist men wel van het probleem. 'We zijn op een paar jaar tijd erg gegroeid, en merkten zelf hoe we meer nood aan structuur kregen', vertelt Karen Dendas. 'We misten uitgeschreven procedures voor bepaalde processen, bijvoorbeeld, en dus zijn we met onze klanten gaan praten: hoe ervaarden zij hun groeiuitdagingen? We ontdekten dat we niet alleen stonden met onze zoektocht naar organisatie, en ontwikkelden daarom Teamify.'

De oplossing van Datalink? Een SaaS-platform dat de veelheid van draaiboeken, losse documenten en verdwaalde servermappen moet vervangen. 'Je kunt het zien als een intranet, maar dan op maat van KMO's die de ontwikkeling van zo'n dure infrastructuur niet zelf kunnen dragen', legt Dendas uit. 'Op Teamify verzamel je alle werkprocedures, of het nu in tekst of video is, huisstijlen, de missie van het bedrijf en de waarden,.. Voor alles wordt met versiebeheer de evolutie bewaard, zodat je weet wie wat heeft toegevoegd of gewijzigd. Ook to-do-lijstjes kun je er bijhouden. En als je nieuwe mensen onthaalt, kan Teamify meteen ook als opleidingsplatform gebruikt worden. We vertrekken echt vanuit de noden van een team. Het is een stimulerend intranet waarin teamleden elkaar ook kunnen aanmoedigen, bijvoorbeeld door het delen van complimentjes van tevreden klanten of door foto's van eigen realisaties. Dat komt de teamspirit echt ten goede.'

Het gevolg? Een enorme besparing van tijd. 'Om maar een voorbeeld te geven uit onze eigen praktijk. Ik en mijn medevennoot merkten vroeger hoe we veel meer uren maakten dan onze medewerkers. Door hen nu duidelijke processen te geven als ondersteuning en ook de juiste tools, hebben ze alles in handen om meer zelfsturend te worden. En zo is dat ook voor onze klanten. '

Voor Teamify betaalt een onderneming een licentie van vijftien euro per gebruiker per maand. Een geringe kost, vindt Dendas, 'als je weet dat het inzetten van Teamify voor medewerkers een flinke tijdsbesparing betekent, en dus ook een kostenverlaging. De waarde van je organisatie stijgt ook door gedocumenteerde processen met documenten-, en versiebeheer, nieuwe medewerkers die makkelijk integreren en een interne werking die vlot schaalbaar is naar nieuwe vestigingen. En het werkt voor alle sectoren. We zijn nog maar een goeie maand gelanceerd, en hebben al klanten uit de zorgsector, zowel als de bouw en de technologie. Zelfs een advocatenkantoor gebruikt ons platform al.'

Met de lancering achter de rug, kijkt Dendas nu vooruit. 'Om te zorgen dat Teamify bekender wordt, willen we binnenkort hard inzetten op content marketing en webinars. Daarnaast gaan we zeker ook online advertising gebruiken. Komende zomer lanceren we vervolgens de Engelstalige versie van onze tool, en daarmee willen we zeker naar het buitenland.'

Datalink ontwikkelde Teamify volledig in-house, voor een bedrag van ongeveer 70.000 euro. Voor de buitenlandse stategie hoopt de start-up in de toekomst een Vlaamse groeisubsidie voor KMO's in de wacht te slepen.