Limburgse app toont hoeveel pollen er in de lucht zitten

Door overal de lucht te meten en die data breed beschikbaar te maken in een eigen app, wil de Limburgse start-up Sneezz allergielijders helpen bij hun ongemak. Vanaf nu weet je of je veilig bent in het weiland om de hoek, of ginds in dat bosje.

Met vier zijn de oprichters, en hun achtergrond is de perfecte combinatie voor een toepassing als Sneezz: twee komen uit de technische wereld, twee uit de farmaceutische secor. Het is dat laatste duo, CEO Robert Dekker en CMO Leen Limbourg, dat meteen de cijfers op tafel legt die de nood aan iets als Sneez duidelijk maken.

'Maar liefst 500 miljoen mensen leiden wereldwijd aan een allergie, en in de geïndustrialiseerde wereld zijn allergieën de snelst groeiende chronische aandoeningen. Onder invloed van de vervuiling en de klimaatverandering zal dat de komende jaren enkel nog toenemen, met alle lopende neuzen, jeukende ogen en astma van dien', zegt Limbourg.

'Dan kom je er niet met vijf meetstations op een heel land als België', klinkt het droog bij Dekkers. 'Nochtans is dat de realiteit op basis waarvan de waarschuwingen worden uitgestuurd. Komt daarbij dat die stations zo werken dat het een paar dagen duurt vooraleer het resultaat bekend is, en je kijkt niet alleen naar informatie die enkel iets zegt over vijf locaties in een heel land, maar ook alweer oud nieuws is. Er is nood aan meer accurate informatie.'

En die voorziet Sneezz dus. 'We zijn er met sensortechnologie in geslaagd hard- en software te ontwikkelen die ons in staat stelt om in real time pollen te analyseren', zegt Dekker. 'Zo kunnen we via beeldherkenning niet alleen analyseren welke pollen we aantreffen, maar ook hoeveel het er zijn.'

En van daar kan het alle kanten uit, want bij Sneezz zijn ze nog in volle ontwikkeling. 'In eerste instantie willen we onze meetpunten inhaken op allerlei smart-cityprojecten', zegt Robert. 'De gegevens die we zo binnenhalen kunnen we dan via een app aan gebruikers doorgeven, die we zo specifieke, op hun locatie toegesneden informatie kunnen bieden. Zo zullen ze weten of ze bepaalde plekken beter vermijden. Tegelijk vragen we hen ook naar symptomen, die we dan correleren met onze meetdata en andere open-sourcedata. Op basis daarvan kunnen we nog meer persoonlijke feedback geven, en bijvoorbeeld kijken wat de individuele drempel aan pollen voor de gebruiker is.'

Terwijl de technici aan het proof-of-concept sleutelen gaan Dekker en Limbourg langzamerhand op zoek naar proefpersonen die dat aan een test willen onderwerpen. Pas in een latere fase wil Sneezz de B2C-markt op met zijn meetpunten en die verkopen aan het grote publiek. Ook samenwerking met de farmaceutische industrie moet dan van de grond komen. 'Zo weten we dat veel studies naar nieuwe geneesmiddelen fout lopen omdat de resultaten niet betrouwbaar zijn. Je weet niet of een proefpersoon goed reageerde op het medicijn of omdat er geen pollen in de buurt waren. Met onze data kun je dat veel beter monitoren', vult Limbourg aan.

De vier oprichters van Sneezz bekostigden de eerste ontwikkelingen van hun start-up zelf met een eigen inbreng van 100.000 euro. Later stapten ook imec (iStart) en BlueHealth Innovation voor een samengeteld gelijkaardig bedrag in. 'Nu kijken we richting VLAIO voor onderzoekssteun', klinkt het, 'en dan gaan we langzamerhand extern kapitaal moeten zoeken. Nu al zijn we in onze netwerken in zowel de farmaceutische als de technologische wereld aan het praten, want volgend jaar hopen we tussen de 500.000 en 1 miljoen euro op te halen om verder te kunne ontwikkelen en commercieel te starten.'