De Antwerpse game studio Cybernetic Walrus haalt 500.000 euro op - waarvan de helft voor rekening van Media Invest Vlaanderen. De extra financiering dient om het nieuwe game 'Rise of Humanity' verder te ontwikkelen en de dienstverlening naar de B2B-markt uit te bouwen.

Cybernetic Walrus is een Antwerpse gamestudio die eigen games op de markt brengt en daarnaast ook apps, games en 3D-visualisaties ontwikkelt voor derden. Vorig jaar lanceerde het al een eerste game 'Antigraviator'; een futuristisch racespel waarvan er dit jaar een versie voor Xbox en Playstation 4 verwacht wordt en die al enkele prijzen in de wacht sleepte voor de 3D-graphics. De start-up- opgestart door vier alumni van de bacheloropleiding Digital Arts en Entertainment aan Howest in Kortrijk - is ook de enige in België die opleidingen verzorgt voor de 3D-game engine Unity.

VR en AR moeten cashstabiliteit brengen

Het bedrijf wil niet enkel focussen op pure game-ontwikkeling maar meer inzetten op diversificatie. Daarom startte het een B2B-businessline op rond virtual en augmented reality om voor de nodige cashstabiliteit te zorgen. Voor de clean room van imec en van het Rentel Offshore windturbinepark voor de kust van Zeebrugge werkte het al VR-virtualisaties uit.

Wat eigen games betreft, mikt Cybernetic Walrus op games die binnen een bepaalde niche te weinig bediend worden. Met 'Rise of Humanity' wil Cybernetic Walrus inzetten op het specifieke segment van 'deckbuilding games'. Dit spelelement is populair in bordspelen maar komt zelden terug in digitale games. 'Rise of Humanity' zit in de fase van pre-productie en wordt op de markt verwacht begin 2021.

Media Invest Vlaanderen investeert de 250.000 euro via een converteerbare lening en ziet veel potentieel in de Antwerpse startup. Ook Reinhart de Lille stapt als business angel in. Daarnaast investeren een aantal particulieren via een Winwinlening in de onderneming.