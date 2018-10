Medisch transport via drones moet sneller en goedkoper alternatief bieden

'Ze vergen een bijzondere behandeling, al die menselijke stalen', zegt Laurent Dollé, co-founder van Drone4Care. 'Zeker op het vlak van temperatuur kun je je geen fout permitteren, maar er zijn nog andere parameters die ook belangrijk zijn: luchtvochtigheid, schokbestendigheid, en ga zo maar door. Daarom kregen wij het idee om een box te ontwerpen die al die aspecten in de gaten houdt met datasensoren die uit het Internet of Things afkomstig zijn. Zo'n 'Smart box' ontwerpen is echter een ambitieuze en dure onderneming. Daarom is het de bedoeling om in een eerste fase een 'one size fits all'-hoes te ontwerpen vol sensoren die ook gewone dozen tot een geklimatiseerde, gemonitorde verpakking transformeert.'

'Het tweede probleem dat getackeld moet worden is de snelheid waarmee dergelijke medische zaken verstuurd moeten worden. Daar willen Dollé en zijn partner iets aan doen door het transport via drones te laten verlopen. 'Stel je voor dat in plaats van een bestelwagen door het verkeer te jagen, of een peperdure helikopter uit te sturen, je één bestuurder vanuit het ziekenhuis meerdere drones kunt laten controleren. Dat zou een enorme besparing zijn.'

Het is de ambitie van Drone4Care om vooral producten te verkopen. 'Maar natuurlijk zal daar ook een stuk servicing en consultancy bijkomen', zegt hij. 'Dat is onvermijdelijk met zo'n specifieke technologie. En op termijn willen we echt die smart box bouwen die we in gedachten hebben, en de vervoerde stalen op een tiental parameters monitort en die in real time doorstuurt, zodat meteen kan ingegrepen worden bij incidenten. Luchtvochtigheid en schokbestendigheid zullen er zeker bij zijn, maar er zijn er ook andere waar ik nog niet over wil uitweiden. Dat er in de markt alvast interesse voor is, bleek uit toen onze ideeën werden gevalideerd op de derde editie van MVP LAB, begin dit jaar.'

De dronevluchten zijn voorlopig enkel theorie. 'Het klopt dat de regelgeving op dat vlak enorm streng is', geeft Dollé toe, 'maar volgend jaar willen we in het kader van het Europese Urban Air Mobility-programma proefprojecten op poten zetten in partnerschap met andere Europese landen waar commerciële dronevluchten reeds realiteit zijn. Met de positive ervaring die we daar op doen, kunnen we ons dan ook in Brussel introduceren.'

Drone4Care staat dan ook nog maar in de kinderschoenen. Na een ontwikkelingsfase in de schoot van iCAB op een minimaal budget aan eigen middelen, is het bedrijf nu klaar om te verzelfstandigen en naar externe financiering op zoek te gaan. 'Om die smartbox te ontwikkelen hebben we ingenieurs nodig, en tijd', zegt Dollé. 'We schatten dat we ongeveer twee miljoen euro nodig in de eerste fase hebben om ons idee tot prototype te kunnen uitwerken. Daarvoor kijken we naar angel money en venture capital, maar ook partnerschappen met bedrijven die interessante kennis kunnen aandragen interesseren ons. Verschillende grote internationale bedrijven geloven alvast in ons en ons project.'