MyBingli bereidt dokter en patiënt voor op consultatie

"Vijftien minuten", zegt Piet Van de Steen van Bingli: "Zolang mag een doktersbezoek bij ons duren. In Nederland en Duitsland is dat zelfs nog minder. Dat is weinig om een diagnose te stellen, en dus laat een dokter zijn patiënt niet uitpraten, maar begint hij meteen gerichte vragen te stellen. Waarop die het antwoord dan schuldig moet blijven, of zich de feiten niet meer herinnert."

Zoals dat dan gaat: een mens denkt 'dat kan beter'. Van de Steen en cofounder Tom Van De putte ontwikkelden met MyBingli een SaaS-platform dat de patiënt vooraf vragen stelt, en de behandelende arts zo een snel overzicht van de symptomen en potentiële diagnoses geeft. "Het platform stelt de patiënt via een chatbot gerichte vragen naar symptomen. Het is handig om dat op voorhand te doen, want dan heeft de patiënt tijd om na te denken, herinnert hij zich nog goed wat er precies te zien was, of denkt hij er aan om die stoelgang toch eens beter te bekijken."

Daar stopt het niet. MyBingli laat op de antwoorden een AI-algoritme los dat een eerste diagnose stelt. "Op basis daarvan lost het nieuwe vragen", zegt Van de Steen, zelf ook arts. "Heb je ook buikpijn, bijvoorbeeld, omdat het weet dat ook dat bij een bepaalde aandoening voorkomt. Dat soort berekening gebeurt tien maal, de resultaten van dat gesprek worden op voorhand aan de geneesheer bezorgd. Zo ziet hij in dertig-veertig seconden waar hij anders vijf minuten voor moet doorvragen. En de kwaliteit van de antwoorden is vaak ook beter."

De winst lijkt dus duidelijk, en zo wist Bingli alvast een eerste klant te overtuigen. "In onze benadering is het de geneesheer die er het grootste voordeel uit haalt, dus hij betaalt. Het ziekenhuis van Eeklo is de eerste instelling die MyBingli zal gebruiken om zijn consultaties te verbeteren, en we werken hard om ook anderen te overtuigen. Want dat onze oplossing internationaal potentieel heeft, daar zijn we zeker van. We kijken op dit moment voor uitbreiding ook al in de richting van Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië, maar we waren ook al in China, en volgende week trek ik naar de Verenigde Staten voor verkennende gesprekken."

Na een initiële start met eigen middelen, wisten Van de Steen en Van De putte al snel een VLAIO-subsidie binnen te halen en kregen ze onderdak bij het iStart-programma van imec. "Daarna deden we een fundraising bij vrienden en familie die ons 150.000 euro opleverde", vertelt Van de Steen. "Nu is onlangs ook een business angel aan boord gestapt voor een niet nader te noemen bedrag, dus het zal pas ergens volgend jaar zijn dat we opnieuw kapitaal zullen ophalen. We staan echter nu al in contact met VC's die interesse hebben om te investeren, van zodra we inkomsten beginnen te hebben."