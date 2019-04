Je wil graag dat oma ook op de hoogte blijft van wat je allemaal uitsteekt, maar ze snapt niéts van Facebook? Om de generationele digitale kloof te dichten maakt de Brusselse start-up Neveo de vertaalslag. Wat jij online post, krijgt oma op papier in de bus. En opa als hij wil ook.

Opa is niet mee met die sociale media. Tante krijgt geen grip op haar smartphone. Terwijl ze maar wat graag zou willen volgen wat haar brede familie allemaal meemaakt. Het is een generationele tweespalt die Simon Desbarax kent, en waar hij een eind aan wil maken. Zijn oplossing? De start-up Neveo.

'We hebben een applicatie gebouwd die ons eigen sociale netwerkje is", zegt hij. "Je maakt een groep van je familie, en kunt er foto's uploaden en comments plaatsen, precies zoals bij andere spelers als Instagram of facebook. Tot daar doen we inderdaad niets nieuws, het grote verschil zit in de vertaalslag die we maken aan het einde van elke maand."

Elke maand compileren de computers van Neveo de tijdlijn van je familie immers automatisch tot een mooi fotoboek, dat via de post gaat naar oudere familieleden die graag ook in de pret delen. Komt meteen de vraag: hoe kan dat in godsnaam rendabel zijn? Ja dus: Neveo is betalend, maar kost nu ook niet het einde van de wereld. "Per familie betaal je per maand 9.99 euro", zegt Desbarax. "Daarmee zijn de kosten voor het printen en onze overhead gecovered. De eerste maand geven we overigens weg aan 0.99 euro, het is pas nadat je je eerste fotoalbum - dat overigens maximum vijftig beelden kan bevatten - hebt ontvangen, dat je naar de vaste prijs gaat."

Is daar nu vraag naar? Toch wel, bewijst Desbarax met enkele fluks naar boven gehaalde cijfers. "Vandaag tellen we 20.000 klanten wereldwijd, goed voor zo'n 100.000 gebruikers. Voor hen maakten we al 20.000 boeken die we uitzonden naar honderd landen wereldwijd. Dat is eigenlijk nog de grootste uitdaging voor ons: zorgen dat je die foto-albums overal, of het nu New York of Jakarta is, binnen de paar dagen krijgt, zoals we beloven."

Eind dit jaar in het Nederlands

Neveo werd in 2017 gelanceerd in het Frans, de Engelse versie volgde in 2018. Sinds eind maart is de app ook beschikbaar in het Duits, Italiaans en Spaans. "Daarmee hebben we de vijf grootste taalgroepen bereikt", zegt Desbarax. "Een Nederlandse vertaling moet er komen tegen eind dit jaar."

Desbarax en partners richtten hun start-up op met wat eigen geld - "zo'n 50.000 euro", schat de CEO - en wisten afgelopen jaar twee miljoen euro extern kapitaal binnen te halen. "Anderhalf miljoen daarvan kwam van een Belgische business angel, de rest uit Waalse en Brusselse overheidsfondsen", klinkt het. "Daarmee willen we nu snel groeien, onder andere door in te zetten op online advertenties. Als we een bepaalde milestone qua revenue gepasseerd zijn - ik hoop eind dit jaar of begin volgend jaar - dan gaan we opnieuw op zoek naar kapitaal, ten belope van een stevige Series A."