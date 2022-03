Xavier Dekeyster, oprichter en CEO van DX-Solutions, start met Double Digit een bedrijf op dat wil participeren in start-ups en scale-ups.

Double Digit: zo heet het nieuwe bedrijf van ondernemer Xavier Dekeyster, oprichter en CEO van DX-Solutions. 'Uit onze eigen ervaring en relaties met verschillende start-ups en scale-ups hebben we geleerd dat een gebrek aan smart capital deel is van de groeipijnen. Vandaaruit is het idee rond Double Digit ontstaan: we vullen hiermee de behoefte in van start-ups en scale-ups die te weinig experten in huis hebben om hun groeispurt te verzekeren', zegt Dekeyster.

Met het nieuwe bedrijf willen Dekeyster en de andere aandeelhouders waaronder COO Wim De Wulf participeren in start-ups en scale-ups. Double Digit heeft een fonds van 8 miljoen euro klaar, maar de aandeelhouders brengen ook hun kennis, expertise en ervaring binnen. Start-ups waarin Double Digit participeert kunnen zo hun identiteit, eigen merknaam en eigen klanten behouden, maar maken wel deel van een groep en de shared services die erbij horen. Dat gaat dan van HR, marketing en sales tot juridisch en financieel advies. Het 'smart capital', de gespreide investeringen, en de kruisbestuiving tussen de verschillende partners in de groep moeten voor de nodige groei zorgen.

Double Digit meent dat elk kmo met minder dan 50 medewerkers baat gaat hebben aan zo'n shared service omgeving. DX-Solutions van Dekeyster zelf wordt trouwens als eerste ook ondergebracht in de groep.

