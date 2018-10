Nieuwe clouddienst wil bestanden bij gebruikers thuis opslaan

'De cloud bestaat niet, het zijn de computers van iemand anders', luidt een vaakgebruikte boutade onder IT'ers. Die computers staan dan meestal opgesteld in grote datacenters, die niet alleen veel energie verbruiken om de hardware te laten draaien, maar ook om ze af te koelen. Cubbit, een start-up uit Bologna, wil het anders aanpakken: "Door onze cubbits te verspreiden over de huizen van onze gebruikers, moeten ze niet meer gekoeld worden", legt CEO Stefano Onofri uit op de Maker Faire in Rome.

Niet al je eieren in één mandje

Toen Onofri twee jaar geleden ontdekte dat hij één van de 69 miljoen slachtoffers was van de hack bij Dropbox, had hij Cubbit net opgericht. "Het was een extra motivatie om ermee door te gaan", vertelt hij. "Dropbox doet namelijk wat elke cloudprovider doet: al je eieren in één mandje leggen. Als een dief binnen raakt, is hij meteen met al je eieren weg. Als je data daarentegen verspreid wordt, dan weet de dief niet meer waar hij moet zijn."

Net als bij Dropbox worden bestanden bij Cubbit versleuteld met AES-256 (een totnogtoe onkraakbaar gebleken encryptietechniek, ontwikkeld door twee Belgische cryptografen). "Mocht er toch iemand kunnen inbreken, dan vindt die enkel een deel van een versleuteld bestand terug. Elk bestand wordt namelijk opgedeeld in 24 delen, legt Onofri uit. "Met een redundantie-algoritme voegen we er 12 aan toe, waarna je bestand wordt verdeeld over 36 computers."

Wil je het bestand downloaden, dan zorgt een centrale server ervoor dat jouw cubbit peer-to-peer verbindt met de andere cubbits. Dat klinkt omslachtig, maar het downloaden gaat sneller dan bij een traditionele clouddienst, verzekert Onofri. "En het is uitermate veilig. Toen onze hoofdinvesteerder, de Britse bank Barclays, penetratiestesten op ons systeem liet uitvoeren, kon het de gesimuleerde aanvallen in alle omstandigheden weerstaan. En vooraleer je ooit een bestand zou verliezen, moeten volgens onze berekeningen alle internetverbindingen overal ter wereld tegelijk uitvallen. Mocht zoiets zich ooit voordoen, dan heb je waarschijnlijk andere zorgen aan je hoofd."

Groene cloud

De cubbits zullen zo'n 250 euro kosten. In ruil krijg je levenslang 500 gigabyte cloud-opslagruimte cadeau. Dat mag op dit moment veel lijken, over tien jaar is het dat niet meer. "Daarom kan je het apparaat ook gratis uitbreiden", antwoordt Onofri. "Je kan bijvoorbeeld een extra harde schijf aansluiten. Of misschien heb je een smart-tv in huis waarop nog veel geheugen vrij is? Alles wat aangesloten is op het internet, opslagcapaciteit bevat en nu ongebruikt blijft, willen wij recycleren", zegt Onofri. Hij ziet zijn model als een toonbeeld van de circulaire economie. "Waarom zou je de eigenaar van een datacenter nog voor clouddiensten betalen, als je die opslagruimte zelf in huis hebt?"

In vergelijking met traditionele datacenters valt ook de kost voor koeling weg. De kost om de opslagapparaten te laten draaien, komt uiteindelijk wel op de energiefactuur van de Cubbit-gebruikers terecht. "Maar die is per gebruiker kleiner dan de energiekost van de datacenters, claimt Onofri. "En véél kleiner dan de abonnementskosten die je anders zou betalen aan je cloudprovider."

Cubbit kan gegevens verzenden met de helft van de energie die traditionele clouddiensten daarvoor nodig hebben. Gegevens opslaan kan zelfs al met 8 procent van het energieverbruik van een gewoon datacenter, zo wordt becijferd in de greenpaper. "Voor elke 200 gigabyte die je op Cubbit installeert en niet op een andere clouddienst, bespaar je het energieverbruik van een koelkast", klinkt het.

Eerst crowdfunding, daarna crowdsourcen

Omwille van dat ecologische aspect kreeg Cubbit via het Horizon 2020-programma van de Europese Unie 75.000 euro aan subsidies. De Italiaanse start-up won in eigen land al de nationale prijs voor innovatie en werd geselecteerd voor het internationale acceleratorprogramma van Barklays en Techstars. De onderneming haalde in totaal al 300.000 euro aan kapitaal op, maar hoopt er met een crowdfunding-campagne nog wat bij te doen. "Vóór kerstmis zullen de cubbits door iedereen te bestellen zijn, wellicht via IndieGogo", zegt Onofri.

Toch zit het verdienmodel uiteindelijk niet in het verkopen van de Cubbits (met een raspberry pi, een externe harde schijf en de Cubbit-software kan je er trouwens ook zelf eentje in elkaar knutselen). Cubbit ziet zichzelf dan ook eerder als een softwarebedrijf dan als een hardwarebedrijf. "Op termijn willen we een b2b-bedrijf worden en de cloudopslag ook aan bedrijven leveren. Dat zal dan wel tegen betaling zijn, maar omdat we ons datacenter kunnen 'crowdsourcen', zullen we dat aan een veel lagere prijs kunnen doen dan de traditionele cloudproviders."