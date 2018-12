Nieuwe start-up doet freelancers coöperatief denken

Zelfstandige worden: het is voor een informaticus bijna een logische carrièrestap als hij wat professionele ervaring achter de riem heeft steken. Je besluit al je kennis echt te gelde te maken, en gaat zelf klanten zoeken. Of je schrijft je in bij een bureau dat je daarbij helpt, maar dan zie je al snel dat zij een wel erg aardige marge nemen op hun diensten, zonder dat je dan nog echt gesteund wordt door die organisatie.

'Dat kan anders', vonden Johan Nagels en Peter Nelissen, en ze stampten MindWave uit de grond, een coöperatieve waarin medewerkers én freelancers zich kunnen verenigen. 'Wie met ons wil werken kan een aandeel kopen, en krijgt zo medezeggenschap', legt Nelissen uit, 'en zelfs een deelname in de winst. Omdat we een erkende coöperatieve vennootschap zijn moeten we aan nog bijkomende voorwaarden beantwoorden. Zo mogen we geen extern kapitaal aantrekken, heeft elke aandeelhouder evenveel te zeggen en wordt ook bij de winstuitkering geen rekening gehouden met het aantal aandelen in bezit.'

Die nieuwe manier van organiseren heeft heel wat voordelen, zegt Nagels. De freelancer kan werken voor een organisatie die doet wat hij anders solo zou moeten doen. 'Zoeken naar opdrachten wordt een team-effort. Je zit meteen in een netwerk van gelijkgestemden. En doordat we hen laten delen in de winst, is het ook puur financieel beter om via de coöperatieve te werken. Kandidaten hoeven overigens niet op zelfstandige basis te werken, ze kunnen net zo goed bij ons in dienstverband werken met quasi dezelfde voordelen.'

Gestart in februari telt de coöperatieve al zes enthousiaste leden. 'Met de aanwerving van een talent manager op human resources hebben we nu al heel wat geïnteresseerden weten te vinden met wie we nu gesprekken aan het houden zijn', klinkt het. 'Voorlopig situeren onze mensen zich binnen de driehoek Antwerpen-Brussel-Hasselt, maar we willen op termijn zeker heel België bestrijken. Daarvoor zullen we onder andere inzetten op sociale media. Internationale ambitie is er niet meteen, maar op zich kunnen we het coöperatieve idee overal introduceren.'