Volta Ventures pompt 1,7 miljoen euro in Nodalview. Dat geld moet dienen om de internationale expansie van het platform voor vastgoedmakelaars te versnellen.

Nodalview is een in 2016 in Brussel opgerichte start-up die in de zogeheten proptech-niche opereert, en die naast België ook al actief is in Zwitserland en Frankrijk waar het ook een kantoor heeft. Met de software-oplossing maken meer dan 6.000 vastgoedmakelaars met hun smartphone door artificial intelligence aangedreven foto's en virtuele tours in 360° van panden. Nodalview wordt zowel door kleine, onafhankelijke vastgoedkantoren, als door grote vastgoedgroepen gebruikt. Samen goed voor het creëren van hoogwaardige, innemende visuele beelden van naar eigen zeggen meer dan 30.000 panden per maand.

Personeel aanwerven

Het nieuwe kapitaal zal gebruikt worden om de internationale uitbreiding doorheen Europa te versnellen - en dan met name in Duitsland, Spanje en Italië. "Dit kapitaal zal ons helpen om meer dan 20 personen aan te werven in de komende 12 maanden, zowel in België als in het buitenland," zegt Thomas Lepelaars, CEO van Nodalview in een persbericht. Daarnaast wordt de technologie nog verder uitgebouwd richting slimme, visuele marketingtools voor de vastgoedsector. "Panden die online geadverteerd worden met hoogwaardige visuele content genieten meer zichtbaarheid en krijgen meer kliks van potentiële kopers", klinkt het.

Voor Nodalview is het de eerste grote kapitaalronde. "We waren onder de indruk van het gebruiksgemak van de technologie, maar evenzeer van hun 6.000 gebruikers, zonder enig extern kapitaal. We zijn blij hun verdere groei te financieren", aldus Frank Maene, Managing Partner van Volta Ventures.