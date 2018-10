On-Hertz maakt radio op verplaatsing betaalbaar

Ze hebben allebei hun sporen in de broadcasting verdiend, de On-Hertz-oprichters Renaud Schoonbroodt en Benjamin Lardinoit. Dus ze wisten waar het kalf gebonden lag: radio maken buitenshuis is ontieglijk duur. Je moet veel te veel materiaal meesleuren om het gemakkelijk te doen, 'terwijl radio bij uitstek toch het medium van de nabijheid is', zegt Lardinoit. 'Dat zie je ook aan de luistercijfers; in tegenstelling tot televisie blijven die goed.'

Hoe dichter die radio bij de luisteraar kan komen, hoe beter dus. En als iets daarbij kan helpen om dat gemakkelijker te maken, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. Schoonbroodt en Lardinoit ontwikkelden software dat de drie functies van radio verenigt, te weten: 'muziek spelen, presentatie of gesprekken uitzenden, en luisteraars laten inbellen. We hebben die drie in één handig programma verenigd, dat op een gewone laptop kan draaien. Meer dan wat kabels inpluggen is dus niet meer nodig om alles op een plek up and running te maken.'

Gek. Heeft het zolang moeten duren voor iemand op dit idee is gekomen? Lardinoit wijt het aan andere ontwikkelaars, die vaak vanuit één functie dachten. 'Wij zijn de eersten die de drie aspecten samenbrengen in één programma. En natuurlijk is er ook de kwestie van rekenkracht. Pas nu ongeveer zijn computers krachtig genoeg om dit te kunnen draaien.'

On-Hertz brengt zijn programma aan de man met een pay-per-use-licentie. 'Je betaalt dus meer naarmate je meer uitzendingen maakt.' Sinds begin september is het in gebruik bij de VRT, waar we ook meedraaien in hun Sandox start-up-programma. De start-up beseft dat hierna het buitenland moet wenken. 'Het is een nichemarkt, dus we moeten verder kijken dan België, waar we wel nog in gesprek zijn met enkele universiteitsradio's. Over de landgrenzen willen we vooral werken met partners die ons programma aan de man kunnen brengen.'

Schoonbroodt en Lardinoit zetten On-Hertz op met een eigen investering van 30.000 euro voor ze werden opgepikt in het IMEC iStart-programma. Daarvoor kregen ze een nieuwe investering van 50.000 euro. 'Nu werken we aan een nieuwe kapitaalronde waarmee we zo'n 300.000 euro willen ophalen om de software en de sales & marketing verder te ontwikkelen', klinkt het. 'Daarvoor kijken we in de eerste plaats richting business angels, maar ook partnerbedrijven die een meerwaarde kunnen zijn, komen in aanmerking.'