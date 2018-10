Overture maakt artificiële intelligentie toegankelijk

Bram Scheerlinck had als data scientist zelf gemerkt hoe bedrijven wel een AI-project wilden, maar veel te weinig kennis hadden. 'Daarbij zag ik ook hoe alles telkens opnieuw from scratch werd opgebouwd' zegt hij. 'Toen ik consultancy ging doen ontdekte ik nochtans dat veel firma's gelijkaardige noden hebben, die met eenzelfde oplossing, gebaseerd op computer vision of natural language learning, kon worden aangepakt.'

En dus bleef hij niet bij de pakken zitten. Samen met Christaan Leysen begon hij met Overture een start-up die als missie heeft bedrijven aan de AI te helpen, en dan specifiek op het vlak van beeldverwerking en taalverwerving. Om dat te bereiken ontwikkelden hij en zijn partners een AI-as-a-Service-cloud-platform met algoritmes die in de meest voorkomende AI-noden voorzien. 'Op een kwartier ben je al aan de slag met ons product; zo gemakkelijk is het. Je hoeft dus geen AI-expert te zijn om er mee aan de slag te kunnen, want je hoeft niet aan tal van parameters en andere te sleutelen voor het werkt. Ben je dat wel dan kun je echter wél aan alle knopjes draaien. Onze algoritmes zijn sowieso erg gemakkelijk te herschrijven om aan te passen aan een nieuwe user case.'

So far, so good. Dat er nog aanbieders van zo'n oplossingen op de markt zijn, weet ook CEO Christaan Leysen. Toch gelooft hij dat Overture iets unieks te bieden heeft. 'Die gemakkelijke tegel-interface die ervoor zorgt dat je meteen weg bent, is daar één element in', zegt hij. 'Maar wat ons ook apart zet is dat we ons product niet alleen in the cloud aanbieden maar ook als geïntegreerde module die als downloadbare software op eigen servers kan draaien om connectie met internet te vermijden. We merken dat daar bij klanten veel vraag naar is, want zeker met de nieuwe GDPR-wetgeving moet men veel beter waken over alle data die een bedrijf ter beschikking heeft.'

Overture is klaar voor een bèta-launch in november, wanneer de eerste echte klanten aan boord zullen komen. 'We hebben al wat projectwerk bij enkele gedaan, wat ons in staat stelde om alvast wat inkomsten te genereren. Zo konden we ook leren wat de klanten echt nodig hebben, en ons product daarop afstemmen', klinkt het bij het duo. 'En vanaf we gelanceerd zijn willen we nieuwe klanten winnen door in te zetten op thought leadership. Door content rond AI te posten willen we dat de naam Overture vanzelf met de technologie wordt verbonden, dat lijkt ons een interessantere strategie dan online advertenties.'

De start-up wil zijn geld verdienen via een SaaS-model, maar biedt bij grote klanten ook een servicing-diensten aan. 'Om verder te groeien zoals we gepland hebben, spreken we ondertussen met enkele business angels over een eerste kapitaalronde. Voorlopig konden we het uitzingen met wat geld van vrienden en familie, nu is het tijd om een volgende stap te zetten.'