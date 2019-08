Iets te doen in de buurt? Op reis vraagt het vaak een hoop gehannes met folders allerhande voor je ook maar een beetje overzicht krijgt van wat je vakantieregio te bieden heeft. De West-Vlaamse start-up Pieter Paul Guide bundelt alles daarom handig in een app.

De SMAKs, de MOMA's en de Gugenheims; die kent u, ja. U weet dat ze bestaan, ze staan op uw lijstje als u respectievelijk in Gent, New York of Bilbao bent. Maar wat weet u over de kleinere musea die er te vinden zijn? De tijdelijke kunstenfestivals die het zonder groot promobudget moeten doen? Het vraagt een oplettende reiziger, een verzamelaar van folders of een affichelezer om die op te merken. Met de app Pieter Paul Guide krijgt u het allemaal in één keer onder de neus geschoven, zodat u in een oogopslag mee bent. 'Je kunt zowel op kaart zoeken als thematisch', klinkt het bij CEO kleinere musea en kunstenfestivals die niet automatisch aandacht krijgen..

'Op die manier helpen we ook die musea en kunstenfestivals uit de nood en in de aandacht', zegt Roose. 'Tegen een jaarlijkse abonnementsfee nemen we hen op in ons aanbod, en kunnen we ook extra's aanbieden zoals een vermelding op onze sociale media of andere. We delen met hen ook data over gebruikers voor zover de GDPR dat toestaat. We werken bijvoorbeeld met geofencing. Zo weet je hoeveel mensen zijn langs geweest met behulp van de app, of hoe lang ze bij een bepaald kunstwerk zijn blijven staan.'

Ook voor gebruikers heeft Roose wat extra's in petto. 'Klanten kunnen immers extra content toevoegen die enkel voor gebruikers van de Pieter Paul Guide toegankelijk is. Zo hebben we deze zomer een samenwerking met het Kunstenfestival Watou lopen waarbij festivalbezoekers informatie krijgen die aangepast is aan hun precieze locatie in het festivaldorp. Afhankelijk van waar ze zich precies bevinden in Watou krijgen ze op hun smartphone informatie over de dichtstbijzijnde kunstwerken, gedichten,... Andere mogelijke toepassingen zou zijn om de technologie te gebruiken om praktische informatie mee te geven. Denk maar aan de wachtrijen op evenementen.'

Het zijn principes van proximity marketing en mobile engagement die Pieter Paul Guide verkreeg door de overname van een andere start-up, We Are Nexen. 'De toepassing in Watou is de eerste combinatie van onze benadering en hun locatiegebaseerde technologie. En die willen we verder uitwerken. Stel dat je tijdens een citytrip voorbij een huis met belangrijke historische waarde wandelt: dan kan de beacon of geofence aan het huis het signaal van je smartphone opvangen, en dan kan je op je smartphone extra informatie krijgen over de geschiedenis van het huis, de bewoners, de architect, enzovoort.'

Concurrentie is er genoeg op de markt, geeft Roose toe. 'Maar iedereen heeft duidelijk zijn eigen segment gevonden. Artsy mikt resoluut op het topsegment, My Art Guides legt zich toe op on- en offline catalogi. Wij zitten daar perfect tussen met onze focus op de markt van de kleinere musea en kunstenfestivals die niet automatisch aandacht krijgen. Zo hebben we al samenwerkingen met onder andere het MSK Gent, MuZee, kunsthal Extra City Antwerpen en de kunstbeurs Brafa. Ook steden als Mechelen, Roeselare en Oostende tonen in onze app hun kunst- en cultuuraanbod, en over de grens sprongen FRAC Dunkerque, LAM Lille en grote namen als het Louvre Lens al mee aan boord. Meer klanten vinden is nu vooral zaak van sales, véél sales. We zijn nog niet in het stadium dat de app zichzelf verkoopt, dus dat vraagt veel cold calling, aanwezigheid op vernissages, en ga zo maar door.'

Vandaag Belgische en Frans Vlaanderen, morgen de wereld? Jazeker. 'Het is onze ambitie om onze app de komende jaren in heel Europa beschikbaar te maken', bevestigt Roose. 'Daarvoor zijn we nu op zoek naar extern kapitaal om snel te kunnen schakelen, en vooral meer salesmensen aan boord te kunnen halen. De afgelopen twee jaar hebben we het gedaan met een eigen investering van 200 à 250.000 euro en de steun van @KBC Start It, nu hebben we gesprekken lopen met een investeerder en een business angel voor een injectie van nog eens evenveel geld.'