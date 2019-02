Pixelvision zet AI in om bedrijven van de juiste data te voorzien

Sommige bedrijven tasten in het duister en stoelen belangrijkste beslissingen dan maar op een vaag buikgevoel. Dat probleem wilde Pixelvision-oprichter Nick Koopmans oplossen door hen een hoop - voorheen onbereikbare - data te helpen die hen toelaat op basis van feiten te werken. 'We hebben een softwareplatform ontwikkeld dat je, naargelang je probleem, met artificiële intelligentie kunt leren om beelden te analyseren en bepaalde informatie te distilleren', legt hij uit. 'We merken dat bijvoorbeeld in de retail veel bedrijven, in tegenstelling tot hun online concurrenten, weinig inzicht in hun klantenbestand hebben. Door beelden van klanten te screenen kunnen we - zonder hun anonimiteit op te heffen - detecteren welke leeftijd ze ongeveer hebben, welk geslacht, en wat hun pad door de winkel is. Dat kan waardevolle gegevens opleveren, zo is gebleken bij een eerste klant. Die had een KPI die op conversie inzette, maar het bleek dat de teller die de passage door de deur bijhield helemaal niet accuraat was. Dan is je basis al verkeerd. Of denk maar aan grote warenhuisketens met verschillende vestigingen. Vaak vergeten zij dat een zaak in Brasschaat niet hetzelfde soort klanten heeft als een in Hasselt. En dat ze daar rekening mee moeten houden.'

Omdat de retail een vrij onzekere sector is - 'Dat eerste project werd uiteindelijk voortijdig stopgezet' - nam Koopmans Pixelvision ook mee naar de automotivesector. 'Bij quality control kan onze software immers een grote rol spelen', zegt hij. 'Vaak zit bij die medewerkers een groot verloop, en kennen ze daardoor ook niet elke moer of bout die moet gecontroleerd worden. Door hen de juiste informatie te geven en zelf al te screenen wat voor product voor hem staat, en voor hem zou moeten staan, kan veel werk uit handen worden genomen en preciezer gebeuren.'

De software van Pixelvision kan elk mogelijk beeld lezen, 'RGB, hittebeelden of infrarood', somt Koopmans op. 'Dat kan zowel real time als post-processing. Samen met de klant zoeken we welk probleem hij wil oplossen, en hoe we dat kunnen aanpakken. Voorlopig moeten we het nog zo project-based aanpakken, want de kennis over AI staat in die sectoren nog in de kinderschoenen. Het is niettemin onze ambitie dat onze tool ooit als SaaS kan werken, zonder dat er van ons nog interventie nodig is. Het zal echter nog een drietal jaar duren voor de markt zover is.'

Voorlopig zet Pixelvision verder in op de sectoren waar hij actief is. 'Dat vraagt elk zijn eigen aanpak. Bij automotive staan we vooral op beurzen om met eerdere PoC's en voorbeelden te tonen wat we kunnen doen, voor retail hebben we een dedicated salesman die uit de sector komt en de hele markt kent. We zetten ook in op social media en andere manieren van bewustmaking, want daar is het immers veel belangrijker dat we uitleggen bij welke problemen we hen kunnen helpen.'

Koopmans lanceerde zijn oplossing in 2017 en kon al snel met een grote Belgische retailspeleri in zee gaan. Even later ging ook de grote Franse quality controlgroep Trigo overstag, waardoor zijn start-up in de automobielsector terecht kwam. 'Op die manier heb ik Pixelvision na een initiële eigen investering van zo'n 100.000 euro kunnen bootstrappen', zegt hij.

'Later ben ik dan naar een Belgische business angel gestapt die ondertussen voor 250.000 euro heeft bijgedragen, én ook een groot industrieel contract aanleverde. Nu hebben we voor onze verdere ontwikkeling ook een doctoraatstudent kunnen aannemen die werkt met een VLAIO-beurs van 360.000 euro.'

Pixelvision is ondertussen zelfbedruipend, toch probeerde Koopmans eind vorig jaar een nieuwe kapitaalronde. 'Die is mislukt omdat de investeerder te elfder ure snellere termijnen wilde. Eind dit jaar proberen we het waarschijnlijk opnieuw, want we hebben heel wat in de pijplijn zitten, maar om dat echt te commercialiseren hebben we 1 miljoen euro nodig.'