Je wil vele muziekjes horen, en je liefst niet beperken tot één genre of stijl. Dat is moeilijker dan je denkt, maar de Antwerpse start-up Playlistmatic doorbreekt de beperkingen van de online streamingdiensten met playlists die over alle mogelijke muurtjes kijken.

Handig, die 'radio's' en playlists die je op Spotify, Deezer en aanverwante Apple Music kunt aanklikken, maar dan zit je wel vast in één genre of aan één groep. Het mag wel wat breder gaan, misschien verschillende stijlen combinerend, zelfs? Ondernemer Stephan Kliché kreeg het idee voor een site waarop precies dat soort playlists gegenereerd kunnen worden: Playlistmatic.com.

'Het is een webbased app waarop je kunt aangeven welke genres je zoekt, en hoe je daarbinnen de verhoudingen wil. Op basis daarvan levert hij vervolgens een playlist op Spotify die daar het dichtst bij aanleunt', legt hij uit. En hij vraagt ons het zelf eens te proberen. We kiezen voor 'Rock', 'Indie' en 'Alternative', en proberen op een volgend scherm binnen die genres hard rock, metal en r&b vooral te mijden. Een denkpauze van het systeem later loodst Playlistmatic.com ons naar de Spotify-afspeellijst van Studio Brussels 'Tijdloze'.

'Voorlopig werkt het enkel met bestaande playlists', zegt Kliché. 'Ik heb een database met links naar playlists op Spotify, maar het is de bedoeling om op termijn een echte playlistcreator te ontwikkelen die op basis van je voorkeuren net de juiste liedjes uit zijn database haalt om exact aan je settings te voldoen.'

Het businessmodel erachter: freemium, en voorlopig zelfs helemaal gratis. 'Eerst willen we gebruikers vinden', klinkt het bij de bedenker, 'en dan denken we er aan om betalende leden extra features te geven zoals meer verschillende genres. Op dit moment wordt de site nog niet zo druk bezocht, maar dat zal ongetwijfeld veranderen als we met het promoten beginnen. Daarvoor denk ik vooral op advertenties op sociale media in te zetten.'

En dan? De volgende stap. 'Om mijn idee uit te werken en het concept van de playlistcreator te patenteren heb ik ongeveer 25.000 euro geïnvesteerd, eenmaal er wat gebruikers actief zijn, wil ik op zoek naar een partner. Dat kan zowel iemand zijn die geld en technische kennis binnenbrengt om de verder ontwikkeling te helpen realiseren, of iemand die het idee overkoopt en het zelf uitwerkt.'