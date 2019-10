Fintech start-up Recovr heeft 300.000 euro startkapitaal verzameld. Daarmee kan het bedrijf een automatiseringsplatform lanceren voor de opvolging en inning van schuldvorderingen.

Recovr werkt al anderhalf jaar met eigen middelen aan de uitbouw van een automatiseringsplatform voor schuldvorderingen. Dat platform centraliseert informatie over het gehele opvolgings- en incassoproces (van de verzending van een factuur tot de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder), inclusief de communicatie tussen de betrokken partijen (schuldenaar, callcenter, advocaat en deurwaarder). Dat moet een aantal concrete voordelen opleveren. Factuur te laat betaald? Het platform lanceert dan bijvoorbeeld automatisch een vordering.

De 300.000 euro extra startkapitaal - afkomstig van twee niet nader genoemde business angels in fintech - moet er nu voor zorgen dat het product ook commercieel gelanceerd kan worden. Mede-oprichter Alessandro Drappa: "We hebben bewust gekozen voor smart money. De fintech-investeerders die Recovr ondersteunen, zijn vertrouwd met de sector waarin Recovr zich ontwikkelt en gedragen zich als aandeelhouders. Eén van de investeerders is bovendien Vlaams en heeft een interessant netwerk in de Vlaamse regio. Dat is een onmiskenbare troef voor onze toekomstige lancering in Vlaanderen."

Alessandro Drappa richtte het bedrijf op samen met zijn vader Gerardo Drappa. Die heeft veel ervaring in de boekhoudsector en werkte ook onder meer bij KPMG als Director Accountancy voor de Franstalige regio. De start-up is gevestigd in Brussel en Wallonië en bestaat momenteel uit een team van twee medewerkers naast de twee mede-oprichters. Recovr is ook lid van bedrijfsincubator en -accelerator KBC Start it.