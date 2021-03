Ruth Janssens, de ex-CEO van Small Teaser, en Sara Lambrechts, ex-GIMV en investment manager bij The CoFoundry, richten een nieuw fonds op. Morrow Ventures mikt op 25 miljoen.

Morrow Ventures: dat wordt het nieuwe project van techondernemer Ruth Janssens, samen met Sara Lambrechts, investment manager bij The CoFoundry. Morrow Ventures wordt dan ook geen tech start-up, maar een technologiefonds. Ruth Janssens brengt ervaring als techondernemer in, terwijl Sara Lambrechts ervaring als techinvesteerder - onder meer bij GIMV - toevoegt. De twee werkten de afgelopen jaren overigens al intensief samen. Sara investeerde met The CoFoundry in de tech start-up van Janssens.

We zien een duidelijke nood aan seed capital in de segmenten waarop we focussen

Over het fonds kan Ruth Janssens nog niet veel kwijt. 'We mikken op 25 miljoen. We zijn nog volop bezig met het verzamelen van het kapitaal. Cronos is een eerste partner die zich engageert', vertelt Janssens aan Data News. De dames kijken naar gevestigde bedrijven, maar even goed naar familiefondsen, institutionele investeerders en business angels. Het fonds heeft een duidelijke focus binnen 4 segmenten. Om te beginnen digitale transformatie in professionele diensten zoals insurtech, HR-tech en legaltech. Verder in nieuwe retailconcepten, en disruptieve technologie rond media en entertainment. En tot slot ook op smart cities, transport, logistiek en mobiliteit: samengevat onder de noemer 'urban technology'.

Schaalbare SaaS

Concreet investeert het fonds in technologiebedrijven met een schaalbare SaaS/software technologie, die met een goed team al de eerste klanten konden optekenen binnen een markt waar ze een verschil kunnen maken. 'We begeleiden de oprichters dan naar de volgende fase in hun groeiproces via onze kennis en ons netwerk', aldus Janssens. 'Waarom we het doen? Omdat we een duidelijke nood zien aan seed capital binnen die segmenten waarop we focussen. De massale deal flow die we reeds binnen hebben gekregen is het beste bewijs hiervan. Dit zijn trouwens ook de meest interessante segmenten om follow-up investering te vinden bij buitenlandse fondsen nadat de taak van Morrow Ventures is volbracht', aldus Janssens. De deelnames van Morrow Ventures kunnen variëren van 400.000 tot 1,2 miljoen euro, verspreid over de komende 5 jaar.

