Het Amerikaanse softwarebedrijf ServiceNow neemt Sweagle over: een Belgische start-up die gespecialiseerd is in het beheer van configuratiedata.

Groot zijn in een niche: dat is wat Sweagle bewijst, nu de kleine start-up uit Kampenhout overgenomen wordt door het grote Californische 'Software-as-a-Service' (SaaS) bedrijf ServiceNow. Sweagle is nog maar in 2017 opgericht door CEO Mark Verstockt en CTO Benny Van de Sompele. Hun technologie speelt in op de DevOps- en DevSecOps-trend: het samenbrengen van Development en Operations om als bedrijf korter op de bal te kunnen spelen en zo sneller én veiliger nieuwe producten of softwarereleases uit te brengen.

"Elke wijziging van configuratie-data kan potentieel een probleem veroorzaken en daarom moet telkens de impact op andere settings en configuraties worden onderzocht. Vaak is dat handenwerk, een heel moeizaam en tijdopslorpend werk waar gemakkelijk fouten in worden gemaakt, maar wij hebben dat proces geautomatiseerd op een SaaS-platform", legde CEO Mark Verstockt vorig jaar al uit aan Data News. Toen kondigde Sweagle nog een kapitaalronde van 3 miljoen euro aan bij Franse en Amerikaanse investeerders om internationaal door te groeien. Een van de investeerders was een niet nader genoemd "leidend Amerikaanse SaaS-bedrijf".

Hoeveel ServiceNow nu neerlegt voor de start-up is niet bekend. Het softwarebedrijf hoopt de acquisitie af te ronden in het begin van het derde kwartaal. Voor ServiceNow is het al de derde overname dit jaar na Loom Systems en Passsage AI. De technologie van Sweagle zal specifiek ingezet worden om het ServiceNow-aanbod rond DevOps en IT Operations Management te versterken. Zowel Verstockt als Van de Sompele blijven aan boord. Beide heren zijn trouwens geen beginnelingen, maar 'gerodeerde' IT-figuren die de afgelopen twintig jaar onder meer hun sporen verdiende bij tal van Israëlische techstart-ups als Oblicore en Nolio. Of hoe CEO Verstockt het formuleert: "Innovatie stopt niet op een bepaalde leeftijd. Het is niet omdat je vijftig bent dat je geen nieuwe software kunt ontwikkelen."

Groot zijn in een niche: dat is wat Sweagle bewijst, nu de kleine start-up uit Kampenhout overgenomen wordt door het grote Californische 'Software-as-a-Service' (SaaS) bedrijf ServiceNow. Sweagle is nog maar in 2017 opgericht door CEO Mark Verstockt en CTO Benny Van de Sompele. Hun technologie speelt in op de DevOps- en DevSecOps-trend: het samenbrengen van Development en Operations om als bedrijf korter op de bal te kunnen spelen en zo sneller én veiliger nieuwe producten of softwarereleases uit te brengen."Elke wijziging van configuratie-data kan potentieel een probleem veroorzaken en daarom moet telkens de impact op andere settings en configuraties worden onderzocht. Vaak is dat handenwerk, een heel moeizaam en tijdopslorpend werk waar gemakkelijk fouten in worden gemaakt, maar wij hebben dat proces geautomatiseerd op een SaaS-platform", legde CEO Mark Verstockt vorig jaar al uit aan Data News. Toen kondigde Sweagle nog een kapitaalronde van 3 miljoen euro aan bij Franse en Amerikaanse investeerders om internationaal door te groeien. Een van de investeerders was een niet nader genoemd "leidend Amerikaanse SaaS-bedrijf".Hoeveel ServiceNow nu neerlegt voor de start-up is niet bekend. Het softwarebedrijf hoopt de acquisitie af te ronden in het begin van het derde kwartaal. Voor ServiceNow is het al de derde overname dit jaar na Loom Systems en Passsage AI. De technologie van Sweagle zal specifiek ingezet worden om het ServiceNow-aanbod rond DevOps en IT Operations Management te versterken. Zowel Verstockt als Van de Sompele blijven aan boord. Beide heren zijn trouwens geen beginnelingen, maar 'gerodeerde' IT-figuren die de afgelopen twintig jaar onder meer hun sporen verdiende bij tal van Israëlische techstart-ups als Oblicore en Nolio. Of hoe CEO Verstockt het formuleert: "Innovatie stopt niet op een bepaalde leeftijd. Het is niet omdat je vijftig bent dat je geen nieuwe software kunt ontwikkelen."