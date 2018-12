Spacepal brengt rioleringen digitaal in kaart

"Op dit moment is het in kaart brengen van een riool erg arbeidsintensief werk", weet Bram Plancke van Spacepal: "er moet iemand afdalen in een put, met alle risico's van dien, om daar de nodige opmetingen te doen, eventuele schade te noteren, foto's te maken, en ga zo maar door. Dat kan handiger met een toestel dat al die taken kan uitvoeren zonder dat iemand zelf ondergronds moet."

Spacepals oplossing is een compact toestel - "handig op een driepikkel te monteren of in te bouwen in een bestelwagen met andere apparatuur zodat je enkel nog het riooldeksel moet lichten" - dat is uitgerust met alle mogelijke soorten sensoren. "Geometrische systemen, bijvoorbeeld, die erg nauwkeurige opmetingen kunnen doen", legt Plancke uit. "Zo kan men eenvoudig en sneller aan de Europese vereiste beantwoorden dat alle ondergrondse structuren in een databank gedigitaliseerd moeten zijn."

Vandaag draait een 'minimal viable product' van Spacepal in een pilootproject dat helpt rioolputten te inspecteren. "Dat loopt bij een Duitse partner die al actief is op het vlak van rioolrenovatie. Zij hebben een oplossing die nauwkeurige opmetingen vereist en ons systeem kan die leveren. Op basis van hun user feedback willen we nu de gebruiksvriendelijkheid nog verbeteren, en het product zo verbeteren dat het ook rioolleidingen kan inspecteren en zelfs in de chemie of ventilatiesector kan worden ingezet."

Wat het businessmodel wordt, is men bij Spacepal nog aan het onderzoeken op basis van het pilootproject. "We kunnen onze oplossing puur als product verkopen," klinkt het, "maar ook een lagere instapkost met een betaling per gebruik ligt op tafel." Plancke gelooft dan ook rotsvast dat er een markt is, "maar die zal zeker Europees moeten zijn, want België alleen is te klein."

Het was investeerder Koen Beyers die samen met de oprichters het nodige geld op tafel legde om Spacepal uit de grond te stampen. Daar kwam al snel een Europese investering bij vanuit het ESA BIC-fonds dat helpt waar ruimtevaarttechnieken in aardse technologie worden ingezet. "Daarnaast kregen we ook een Interreg-subsidie van 11.250 euro", klinkt het bij Plancke. "In juni hebben we uiteindelijk onze eerste investeringsronde gehouden, waarbij we niet alleen imec iStart aan boord kregen, maar ook een business angel. Samen zorgden ze voor 140.000 euro. Toch kijken we alweer vooruit, en hopen we volgend jaar een nieuwe kapitaalronde te organiseren. Afhankelijk van welke investeerders aan boord komen en van waar het kapitaal komt - subsidies, leningen of investeringen - zoeken we tussen de 300.000 en de 500.000 euro."