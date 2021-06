De Groep Spadel (Spa en Bru water) richt een fonds op en wil 10 miljoen investeren in startups. Spadel investeert om te beginnen alvast in de Belgische startup Contaynor.

De waterbottelaar is aandeelhouder geworden van Contaynor, een Belgische startup die zich toelegt op het milieuvriendelijk thuisbezorgen van dranken. Het bedrijf wordt geleid door drie jonge ondernemers en is actief in een vijftigtal gemeenten rond Brussel en Leuven. Mensen kunnen er online drank bestellen - bijvoorbeeld zware bakken met glazen Spa-flessen - en aan huis laten leveren door volledig elektrische bestelwagens. Tegen eind 2022 wil het bedrijf ook andere grote Belgische steden bedienen.

De instap in het kapitaal van Contaynor is meteen de eerste investering van The Source: het nieuwe durfkapitaalfonds van de Groep Spadel. Het fonds beschikt over een totaal van 10 miljoen euro en is opgericht om minderheidsparticipaties te nemen in veelbelovende, innovatieve startups in de dranken- en hydratatiesector. 'Er zullen in de komende maanden beslist nog andere investeringen volgen', zegt Franck Lecomte, Head of Innovation and Sustainable Growth bij Spadel.

De waterbottelaar is aandeelhouder geworden van Contaynor, een Belgische startup die zich toelegt op het milieuvriendelijk thuisbezorgen van dranken. Het bedrijf wordt geleid door drie jonge ondernemers en is actief in een vijftigtal gemeenten rond Brussel en Leuven. Mensen kunnen er online drank bestellen - bijvoorbeeld zware bakken met glazen Spa-flessen - en aan huis laten leveren door volledig elektrische bestelwagens. Tegen eind 2022 wil het bedrijf ook andere grote Belgische steden bedienen.De instap in het kapitaal van Contaynor is meteen de eerste investering van The Source: het nieuwe durfkapitaalfonds van de Groep Spadel. Het fonds beschikt over een totaal van 10 miljoen euro en is opgericht om minderheidsparticipaties te nemen in veelbelovende, innovatieve startups in de dranken- en hydratatiesector. 'Er zullen in de komende maanden beslist nog andere investeringen volgen', zegt Franck Lecomte, Head of Innovation and Sustainable Growth bij Spadel.