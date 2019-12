Cowboy, de Belgische start-up die elektrische fietsen produceert, heeft dinsdag al na 12 minuten al het doel van zijn crowdfundingactie bereikt.

Cowboy kondigde vorige week aan een crowdfundingactie te organiseren. Het bedrijf hoopte zo meerdere miljoenen te verzamelen "om zijn ambities te ondersteunen", klinkt het. De actie ging dinsdag van start voor de 45.000 leden van zijn gemeenschap, vanaf 12 december kan iedereen die een account heeft bij het platform Crowdcube 20 euro of meer investeren.

De start-up haalde 12 minuten na het begin van de actie om 9 uur al het gewenste bedrag van 1,2 miljoen Britse pond (1,4 miljoen euro) binnen. Rond 11 uur stond de teller al op 1,93 miljoen pond van 695 investeerders. Een aanzienlijk gedeelte van de 1,2 miljoen pond werd door een durfkapitaalfonds geïnvesteerd om de crowdfunding een boost te geven, maar toch overtreft de crowdfunding alle verwachtingen.

"Dit is een enorme verrassing", zegt CEO Adrien Roose. "Het was de eerste keer dat we een crowdfunding organiseerden en we wisten niet wat we konden verwachten. We hadden ons bescheiden opgesteld."

Cowboy laat de crowdfunding nog verder lopen en zal in de komende uren of dagen beslissen wanneer ze stopgezet zal worden. "We hebben nog niet beslist waar we de limiet gaan leggen", zegt Roose. "Het geld zal worden geïnvesteerd in onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten."

Cowboy werd in 2017 opgericht in Brussel. De start-up ontwikkelt "slimme" elektrische fietsen, met bijvoorbeeld een beveiligde digitale sleutel om de fiets op te starten en een geïntegreerd navigatiesysteem. Het bedrijf heeft ook al verschillende keren geld opgehaald via durfkapitaalfondsen en zal dat blijven doen.

In 2019 werden naar eigen zeggen meer dan 5.000 fietsen verkocht, een aantal dat de onderneming volgend jaar hoopt te verdrievoudigen. Cowboy is actief in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.