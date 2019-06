Wat als we nu eens al die GDPR-regels niet als een bedreiging zien, maar als een kans? De Brusselse start-up Digita geeft een handige draai aan de wet over het gegevensbeheer, en zet het in om bij adreswijzigingen gemakkelijker door te geven.

Verhuisplan, heet het webplatform van Digita, en het helpt je om na een verhuis te zorgen dat alle mogelijke bedrijfspartners je nieuwe adres krijgen. 'Vaak is dat een hele hoop gedoe', zegt Lauro Vanderborght. 'Eerst moet je per bedrijf op zoek hoe het moet, vervolgens moet je telkens opnieuw een aparte en andere procedure doorspartelen, en dan hopen dat je niemand vergeten bent. Met Verhuisplan willen we alles bundelen, en uniform doorgeven aan de bedrijven.'

Hoe het werkt? Je logt in als particulier, en selecteert de bedrijven die je wil waarschuwen. Vervolgens laad je een kopie van je identiteitskaart op, en geef je Digita de toestemming om jou te vertegenwoordigen. En dan komt de GDPR in het spel. 'Die nieuwe Europese dataregels geven jou - en via je mandaat dus wij - de toestemming om bij bedrijven correctie te vragen over de gegevens die ze over je bijhouden, en te eisen dat die gecorrigeerd mogen worden als ze fout zijn. Juridisch is onze aanpak waterdicht, dat hebben we vooraf onderzocht.'

Natuurlijk stonden niet alle bedrijven te springen om deze betweterige tussenschakel, maar Digita slaagde er in hen te overtuigen dat het ook in hun voordeel is. 'Zo hebben ze, zonder dat ze daarvoor data moeten aankopen, toch de kans om goeie en accurate informatie over hun klanten te krijgen. En doordat we met hen samenwerken, en alles helder en overzichtelijk aanleveren, kunnen ze de wijzigingen ook zo geautomatiseerd mogelijk doorvoeren, zodat op handwerk kan worden bespaard.'

We willen hiermee vooral bewijzen dat onze aanpak, en de manier waarop we GDPR inzetten voor andere zaken, kan werken.

Verhuisplan is een service die vooral als visitekaartje voor Digita moet dienen, en is dus gratis. 'We willen hiermee vooral bewijzen dat onze aanpak, en de manier waarop we GDPR inzetten voor andere zaken, kan werken. Als je ziet hoeveel bedrijven door de gebruikers van ons platform worden geselecteerd, zie je dat mensen best bereid zijn data te delen, zolang ze zelf maar de controle in handen houden.' En dan? 'Het is de bedoeling om geld te gaan verdienen door met bedrijven te kijken hoe we GDPR kunnen inzetten in het voordeel van hun datacaptatie.'

Wat er zoal mogelijk is? Vanderborght denkt aan een platform waarop je het overlijden van een familielid kunt meedelen aan relevante bedrijven. 'Want het gebeurt nog veel te vaak dat mensen na hun dood nog post krijgen die beter niet meer was gekomen. En zo zijn we nog wat ideeën aan het bekijken, en lopen er gesprekken met mogelijke partners. Want dat is het voordeel aan Verhuisplan: daardoor staan we met heel wat bedrijven in contact, en weten we meteen wat hen bezighoudt. Zo zijn we op vraag van een bank bezig om de authenticatie nog meer sluitend te maken, door de integratie van itsme. We merken dat men veel vertrouwen heeft in die app, dus dan kunnen we daar maar beter gebruik van maken.'

Vandeborght en zijn twee medevennoten hebben voor de start van Digita het minimum-startkapitaal van 18.550 euro samengebracht, en bouwden het bedrijf daarna uit met consultancy-opdrachten. Ondertussen zijn ook vier adviseurs aan boord gekomen, die opties op aandelen ontvingen in ruil voor hun goeie raad en hun netwerk. Met namen als Pieter De Leenheer (Collibra), Regis Verschueren (Bisnode, Corrilus), GDPR-specialist Dirk De Bodt en Ingrid Gonnissen (Orange, AG Insurance) heeft Digita alvast heel wat relevante kennis en ervaring binnen handbereik.

En dus ziet Vandeborght de stap naar het buitenland best zitten. 'Behalve in Nederland, waar een gelijkaardige concurrent bestaat, zijn we vrij uniek in onze aanpak van een probleem dat uiteindelijk globaal bestaat. Waarschijnlijk zullen we dus snel gesprekken aangaan om verdere groei te financieren, maar echt seed capital willen we zo lang mogelijk vermijden. We willen eerst kijken naar subsidies en innovatiesteun, en hopelijk zo één à twee miljoen euro te vinden om een verdere doorstart te maken.'