Starter Inmanta ijvert voor snellere uitrol van updates telecomspelers

Orkestratie van een software-uitrol wordt almaar belangrijker. 'Bij grote spelers als Amazon of Google wordt zelfs om de elf seconden wel een kleine of grote wijziging doorgevoerd', weet oprichter Stefan Walraven van Inmanta. 'Soms is dat maar naar een paar computers, soms naar 40.000 tegelijk. Gemiddeld zijn tienduizend machines tegelijk betrokken. Dat vergt dus ook wel wat coördinatie om dat vlot en goed te laten verlopen.'

Onderzoek van Walraven en zijn mede-oprichters aan de KU Leuven leidde tot een software die dat proces 'orkestreert'. 'Ons product is een end-to-end orchestrator', legt hij uit, 'en wat er bijzonder aan is, in vergelijking met andere vergelijkbare oplossingen, is dat wij ons ook puur op dat onderdeel concentreren: het orkestreren. En dat doen we end-to-end: we automatiseren de volledige service van de klant tot diep in het datacenter of de cloud. Dat wil ook zeggen dat we het heel belangrijk vonden dat er geen vendor lock-in is: het werkt met alle mogelijke systemen, zodat elke klant er met zijn systeem op kan connecteren. Daarnaast heeft het ook een grote programmeerbaarheid. We werken intent-based, wat wil zeggen dat je kunt inspelen op onvoorziene omstandigheden: je hangt niet vast aan één welomlijnd proces. Zo kunnen we een proces dat bij hen soms een jaar tot anderhalf jaar kan duren, tot weken en minuten herleiden.'

Openbron

Inmanta werkt als open source-software, maar wordt aan grote klanten verkocht in een licentiemodel waar ook support en specifieke telecomfeatures bijkomen. Gelanceerd halverwege vorig jaar, heeft de start-up ondertussen betaalde pilots lopen bij verschillende providers. 'Dat wil alvast zeggen dat ze echt nood hebben aan ons product, en dat ze geloven dat het een oplossing kan bieden', klinkt het. 'De volgende stap is nu om van die pilots te gaan naar een situatie waarbij onze software effectief in productie draait. We plannen dat bij op zijn minst één van die klanten al begin 2019 te kunnen doen.'

De ambities liggen niet laag, immers. 'Natuurlijk willen we de nummer één worden op dit vlak in de telecomwereld', lacht Walraven, 'maar stapje per stapje: we hebben alvast een eerste klant in Nederland, en willen op termijn uitbreiden naar heel Europa. Want het is inderdaad een kleine markt in elk land, met maar een paar spelers, maar het gaat wel telkens om grote bedrijven met enorme systemen.'

Walraven, zijn mede-oprichters en de KU Leuven deden zelf de eerste investeringen in Inmanta, en met 70.000 euro konden ze het bedrijf up and running krijgen. 'Het was de bedoeling om vanaf dan te bootstrappen, en dat lukte aardig. We draaiden al even break-even', zegt Walraven. 'Toch hebben we nu besloten zelf te investeren in een kapitaalverhoging van 600.000 euro om te kunnen accelereren. We hebben immers het vastbesloten plan om onze supportdienst en sales & marketing flink uit te breiden, ook op internationaal gebied. We willen volgend jaar niet minder dan verdubbelen.'