Talentsoft haalt 50 miljoen dollar op in nieuwe financieringsronde

Talentsoft heeft onder meer kantoren in Waterloo. Het kapitaal zal worden aangewend voor accelaratie van de internationale groei van het bedrijf, zo meldt CEO Jean-Stéphane Arcis. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in HR-datamanagement en innovaties op het gebied van werknemerservaring. Het bedrijf wil ook zijn zakenmodel aanpassen. Het wil gaan van een SaaS-model naar een open model voor integratie met externe applicaties

De totale financieringsronde van 50 miljoen dollar behoort in 2018 tot de tien grootste financieringsronden in Europa voor bedrijfssoftware. Het totale bedrag dat Talentsoft nu heeft opgehaald via kapitaalsronden, ligt op 90 miljoen euro.

