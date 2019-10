Bots, ze kunnen alles doen wat wij niet graag doen, als we maar een beetje moeite doen. De Antwerpse start-up Teroco zet ze zelfs in om het saaiste kantoorwerk uit handen te nemen.

Databots, dus: kleine tools die er in slagen om verschillende softwaretools met elkaar te doen 'praten', en processen efficiënter te doen verlopen. 'Zie ze als virtuele assistenten die, op basis van gedefinieerde regels repetitieve taken zoals klantenregistratie of facturatie overneemt en een brug kan slaan tussen oude en nieuwe systemen en toepassingen. Het werkt beter dan API's en andere manieren van koppelen, want zo'n bots lezen en schrijven als een mens', klinkt het bij Johan Van den Bulck. 'Voor een commerciële afdeling kunnen we bijvoorbeeld Salesforce CRM en een ERP-systeem zoals SAP of Oracle koppelen. Zonder klantinformatie uit de ERP, heeft een CRM weinig nut. Maar ERP's worden altijd mismeesterd omdat ze nooit 100% op de bedrijfsprocessen passen. Dan moet je gaan knutselen om ze te koppelen. Met onze databots krijg je een vele betere uitwisseling van data, die ook veel consistenter is. Er is overigens geen programmeerwerk voor nodig of veranderingen aan bestaande data, processen en systemen. En waar IT-implementatie vaak een behoorlijk lange doorlooptijd heeft, zijn databots binnen de vier à vijf weken operationeel. '

'Klassieke Robotic Process Automation (RPA) is één van de toepassingen van databots', voegt de CEO toe, 'maar dan niet met de bedoeling medewerkers te vervangen. Wel om hen de vervelende en repetitieve taken uit handen te nemen. Want het voordeel is natuurlijk ook dat een databot 24 uur op 24 beschikbaar is, zeven dagen per week. Zo kun je al snel veel winst boeken en je kosten dalen. En je personeel kun je dan upschoolen naar moeilijker te automatiseren taken.'

Een derde voordeel van Teroco's aanpak is hoe het machine learning inzet om bepaalde taken uit te voeren. 'Neem nu een bedrijf dat alle aangifteformulieren online wil zetten. Volgens de GDPR-wetgeving moet dat dan zeker geanonimiseerd worden, en dat kan één van onze databots probleemloos doen.'

"De komende jaren willen we elke twaalf maand een land toevoegen aan onze portefeuille", klinkt het ambitieus bij Johan Van den Bulck. © .

Teroco leidt databots volledig op maat van de klant op, die geholpen wordt bij zijn nood aan automatisatie. 'Dat gaat verder dan klassieke consultancy', klinkt het. 'We analyseren de behoeftes en adviseren, en zoeken daarna waar het best een databot wordt ingeschakeld, en welke soort dat moet zijn. Daarbij kijken we ook naar mogelijkheden van de klant. Het is niet de bedoeling bestaande systemen af te breken, wel integendeel. Databots verhogen net de wendbaarheid van de IT-omgeving .'

Klanten die al voor de aanpak van het bedrijf zijn gevallen? Toyota Material Handling Europe, het sociale secretariaat Liantis, Partena en CM. 'Ook in Zeebrugge hebben wij bij containergigant ECS2XL een project lopen', klinkt het. 'Meer opdrachten willen we in de eerste plaats in de wacht slepen door direct sales en doorverwijzingen in ons directe netwerk, maar ook door in te zetten op sociale media, en op aanwezigheid op beurzen en dergelijke. De ambitie is om op termijn van een Belgisch bedrijf naar een Europees niveau door te stoten. De komende jaren willen we elke twaalf maand een land toevoegen aan onze portefeuille. Nu al zijn we in Nederland actief, waarschijnlijk volgen Duitsland of Frankrijk volgend jaar.'

Teroco is volledig gebootstrapt na een investering van zo'n 100.000 euro door de founders. 'Tot vandaag volstaat dat', klinkt het. 'We kijken voorlopig ook niet verder, al zijn er wel al verkennende gesprekken met enkele business angels. Een acute behoefte aan extern kapitaal is er echter niet, we zijn in staat ons business plan te realiseren zonder.'