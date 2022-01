Het Brusselse fintechbedrijf AiVidens kondigt een kapitaalsverhoging van 1,5 miljoen euro aan.

AiVidens zet artificiële intelligentie in om schuldportefeuilles in real time te beoordelen maar ook om te voorspellen welke partijen een risico op wanbetaling vormen. Technologie die kan rekenen op extra kapitaal, nu Faraday Ventures Partners, The Faktory Fund II en finance&invest.brussels samen 1,5 miljoen euro investeren. Met dat geld wil de scale-up internationaal uitbreiden.

Voor Faraday Ventures Partners gaat het om de eerste investering in België. 'Gezien de huidige context en de economische onzekerheden is de oplossing van AiVidens een must-have voor elk bedrijf', meent François-Xavier Fanard, Managing Director Benelux bij Faraday Ventures Partners. 'Het Covid-tijdperk heeft aangetoond hoe belangrijk het is om alle bijzonderheden van een commerciële deal te controleren. Verkopen is geen doel op zich, het gaat er vooral om ervoor te zorgen dat de klant zijn rekeningen op tijd betaalt', zegt Edouard Beauvois, medeoprichter en CEO van AiVidens.

AiVidens heeft in januari vijf nieuwe werknemers aangenomen. Bedoeling is om nu nieuwe markten aan te boren: eerst in Europa en later in de Verenigde Staten.

AiVidens zet artificiële intelligentie in om schuldportefeuilles in real time te beoordelen maar ook om te voorspellen welke partijen een risico op wanbetaling vormen. Technologie die kan rekenen op extra kapitaal, nu Faraday Ventures Partners, The Faktory Fund II en finance&invest.brussels samen 1,5 miljoen euro investeren. Met dat geld wil de scale-up internationaal uitbreiden.Voor Faraday Ventures Partners gaat het om de eerste investering in België. 'Gezien de huidige context en de economische onzekerheden is de oplossing van AiVidens een must-have voor elk bedrijf', meent François-Xavier Fanard, Managing Director Benelux bij Faraday Ventures Partners. 'Het Covid-tijdperk heeft aangetoond hoe belangrijk het is om alle bijzonderheden van een commerciële deal te controleren. Verkopen is geen doel op zich, het gaat er vooral om ervoor te zorgen dat de klant zijn rekeningen op tijd betaalt', zegt Edouard Beauvois, medeoprichter en CEO van AiVidens.AiVidens heeft in januari vijf nieuwe werknemers aangenomen. Bedoeling is om nu nieuwe markten aan te boren: eerst in Europa en later in de Verenigde Staten.