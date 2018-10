Vliegende start voor nieuwe spin-off van de UGent

Het begon in de befaamde fotonica-onderzoeksgroep van de UGent, waar men ontdekte dat de silicumfotonica hen toeliet om chips te ontwikkelen die in plaats van met elektrische pulsen werkten met licht. Op die manier kan men veel sneller en meer data verzenden, en dat heeft zo zijn praktische toepassingen. Aansluiten op glasvezelkabels en daarmee metingen verrichten, bijvoorbeeld.

'Glasvezel is een geweldig materiaal', zingt Karsten Verhaegen van Sentea de lof van die kabel. 'Het is erg licht, neemt weinig plaats in, en je kunt op verschillende plekken over de lengte ervan meetpunten programmeren. Ideaal dus om in te bouwen in bijvoorbeeld een betonnen structuur, en zo de stevigheid voortdurend in de gaten te houden. Ik denk aan bruggen, maar net zo goed grote flatgebouwen, offshore-windmolenparken, of zelfs machines.'

Het principe is geweldig in zijn eenvoud, maar tot nu toe was het uitlezen van die glasvezelkabels een dure en complexe zaak. 'Met de silicumfotonicatechnologie wordt het echter erg goedkoop', zegt Verhaegen. 'Door alle optische functies te integreren in een enkele siliciumfotonicachip, kunnen we uiterst nauwkeurige, kleine en robuuste uitleestoestellen voor optische vezels maken. Zo wordt het betaalbaar voor een breed gamma van nieuwe markten en toepassingen en wordt universele en continue monitoring van structuren mogelijk. Idealiter zou je elke nieuwe structuur van zo'n glasvezelkabel kunnen voorzien, met voorgeprogrammeerde meetpunten over de hele lengte, die dan in een centrale ruimte voortdurend worden uitgelezen en in de gaten gehouden. Zo kun je schade vroegtijdig detecteren, en problemen vermijden.'

De UGent en imec zagen meer dan zomaar iets in de technologie, en besloten Sentea als spin-off op te richten. 'Bedoeling is nu dat we een product - een uitleessysteem - ontwikkelen dat vermarkt kan worden', zegt Verhaegen. 'Daar hopen we rond januari mee te kunnen uitpakken, om die dan te commercialiseren.' Dat er alvast interesse voor bestaat, blijkt uit een onderzoeksrapport van MarketsandMarkets dat inschat dat de markt voor structurele integriteitscontrole tegen 2023 gemiddeld met zo'n 17,93 procent jaar zal groeien.

Om de ontwikkeling en vermarkting van de eerste producten mogelijk te maken, kreeg Sentea meteen een behoorlijke financiële rugzak mee. UGent en imec verzamelden immers 1,6 miljoen euro bij een consortium van investeerders waaronder fondsen als Fidimec, Finindus, PMV en QBIC II. 'Daarmee willen we nu goeie uitleessystemen ontwikkelen, voor de commercialisering zullen we inzetten op partnerschappen', klinkt het nog bij Verhaegen.