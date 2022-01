IONNYK krijgt een kapitaalsinjectie van een miljoen euro om haar 'connected' kunstkaders met elektronisch papier verder te internationaliseren.

Vanuit Ter Hulpen bedachten Mathieu Demeuse, Charlotte Dubois, Antoine Baudoux en Christophe Courcelle in 2019 het concept van kunstkaders die met elektronisch papier (e-paper) werken. Een idee waar ze eigenlijk al enkele jaren op broeden. IONNYK is een volledig draadloos kader - één keer opladen volstaat voor een jaar autonomie - dat aangestuurd wordt door een app. Vanuit die app krijg je toegang tot een catalogus van zwart-wit fotowerken. 'De Spotify van de kunst' omschrijven de bedenkers het. Of moderner: 'het aankopen van werken in beperkte oplages zoals een NFT'.

In een nieuwe financieringsronde haalt IONNYK nu zowat een miljoen euro op, om te beginnen bij de bestaande investeerders van het Waalse fonds W.I.N.G en leden van het BeAngels-netwerk. Daarnaast investeren ook Noshaq en Invest.BW voor het eerst, aangevuld met een brede waaier aan grote particuliere investeerders, die actief zijn in de kunst-, cultuur- en eventsector.

Het geld moet in de eerste plaats dienen om de internationale aanwezigheid te vergroten. Daarnaast wil IONNYK ook verder inzetten op het eigen kunstenaarscollectief om de catalogus uit te breiden. Maar ook optimalisering van de volledige productieketen en het zorgen voor nieuwe klantenervaringen staan op de to-do lijst.

Dit jaar wil de start-up een omzet realiseren van meer dan een miljoen euro. De toenemende interesse voor NFT-kunst op de blockchain moet daarbij als een accelerator werken. De eerste stappen voor een uitbreiding naar de Amerikaanse markt staan ook de agenda voor dit jaar.

