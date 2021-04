Vande Moortel Real Estate (VMRE) - zowat de grootste syndicusgroep van ons land - koopt Syndic4you. De Waalse 'proptech' start-up is pas in juni 2019 opgericht.

Het nog jonge Syndic4you (Realab BV) laat eigenaars van appartementen toe om hun mede-eigendom zelf te beheren zonder tussenkomst van een professionele syndicus. CEO Geoffroy Uyttenhove en de 3 mede-oprichters Rodolphe de Robiano, Sverre Massaert en Stéphane Solvyns zagen nood aan zo'n digitale oplossing in een vastgoedmarkt waarin enerzijds het aantal appartementsgebouwen blijft toenemen, terwijl anderzijds de sector van het beheer van mede-eigendom kampt met een tekort aan syndici. Toch is het met VMRE dus nu een van de grootste syndicusgroepen van het land die de start-up koopt. Geoffroy Uyttenhove en Valentin Bertrand - die Syndic4you vorig jaar nog maar vervoegde - blijven aan boord om de groei van Syndic4you te ondersteunen.

VMRE - wat staat voor Vande Moortel Real Estate - is een vastgoedgroep met meer dan 30 jaar ervaring die gespecialiseerd is in het beheer van appartementsgebouwen en privatief beheer. Voor VMRE is de koop vooral een opportuniteit om in één klap een digitaal platform voor medebeheer toe te voegen aan het dienstenaanbod. Het overnamebedrag wordt niet vrijgegeven. Volgens onze collega's van Trends-Tendances investeert de groep wel meteen een miljoen euro in de verdere ontwikkeling van de start-up. Er komt ook een kantoor in Vlaanderen om het noordelijke deel van het land verder in te palmen. In een volgende fase staat ook internationalisering op het programma.

Het gebeurt niet zo vaak dat een start-up minder dan 2 jaar na de oprichting al overgenomen wordt. Extra kapitaal ophalen was ook het initiële plan, zo geven de oprichters zelf aan. Maar de zoektocht naar extra fondsen mondde uiteindelijk uit in drie partijen die geïnteresseerd waren in een overname. 'VMRE was voor ons de meest zinvolle, omdat we zo ons project kunnen blijven ontwikkelen en tegelijkertijd ondersteund worden door een speler met een stevige ruggengraat', aldus Geoffroy Uyttenhove. De missie van Syndic4you blijft ondertussen onveranderd: dé referentie worden voor alle mede-eigendommen met minder dan 20 appartementen.

Het nog jonge Syndic4you (Realab BV) laat eigenaars van appartementen toe om hun mede-eigendom zelf te beheren zonder tussenkomst van een professionele syndicus. CEO Geoffroy Uyttenhove en de 3 mede-oprichters Rodolphe de Robiano, Sverre Massaert en Stéphane Solvyns zagen nood aan zo'n digitale oplossing in een vastgoedmarkt waarin enerzijds het aantal appartementsgebouwen blijft toenemen, terwijl anderzijds de sector van het beheer van mede-eigendom kampt met een tekort aan syndici. Toch is het met VMRE dus nu een van de grootste syndicusgroepen van het land die de start-up koopt. Geoffroy Uyttenhove en Valentin Bertrand - die Syndic4you vorig jaar nog maar vervoegde - blijven aan boord om de groei van Syndic4you te ondersteunen.VMRE - wat staat voor Vande Moortel Real Estate - is een vastgoedgroep met meer dan 30 jaar ervaring die gespecialiseerd is in het beheer van appartementsgebouwen en privatief beheer. Voor VMRE is de koop vooral een opportuniteit om in één klap een digitaal platform voor medebeheer toe te voegen aan het dienstenaanbod. Het overnamebedrag wordt niet vrijgegeven. Volgens onze collega's van Trends-Tendances investeert de groep wel meteen een miljoen euro in de verdere ontwikkeling van de start-up. Er komt ook een kantoor in Vlaanderen om het noordelijke deel van het land verder in te palmen. In een volgende fase staat ook internationalisering op het programma.Het gebeurt niet zo vaak dat een start-up minder dan 2 jaar na de oprichting al overgenomen wordt. Extra kapitaal ophalen was ook het initiële plan, zo geven de oprichters zelf aan. Maar de zoektocht naar extra fondsen mondde uiteindelijk uit in drie partijen die geïnteresseerd waren in een overname. 'VMRE was voor ons de meest zinvolle, omdat we zo ons project kunnen blijven ontwikkelen en tegelijkertijd ondersteund worden door een speler met een stevige ruggengraat', aldus Geoffroy Uyttenhove. De missie van Syndic4you blijft ondertussen onveranderd: dé referentie worden voor alle mede-eigendommen met minder dan 20 appartementen.