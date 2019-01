Wandel door uw toekomstige woning met Prompto

Het was een ideetje om het hun eigen ontwerpers gemakkelijker te maken. Around Media maakt al een drietal jaar virtuele renderings van nieuwbouwprojecten. Het was maar een kleine stap om daar ook een stand-alone softwareproduct van te maken dat de klant in staat stelt om zoiets zelf te doen.

'We waren heel wat processen aan het automatiseren voor intern gebruik, toen we ons realiseerden dat het niet veel vroeg om dat tot een apart product te ontwikkelen dat ook door anderen gebruikt kon worden', vertelt CEO Wannes Vanspranghe. 'Op die manier kunnen we van een projectmatig bedrijf een softwarebedrijf worden, wat internationaal gezien veel meer groeikansen geeft. Door de juiste mensen uit de gaming-industrie en de architectuur aan te trekken, zijn we daar geraakt.'

Zelf VR-beelden maken

Vanaf nu kan de klant dus zelf de virtual realitybeelden van zijn bouwproject maken, want Prompto, zoals het product van Around Media heet, biedt zoveel gebruiksgemak dat elke ontwerper het met wat oefening kan. 'Ons product bestaat uit twee onderdelen. Een online-dashboard waar je je projecten kunt opvolgen, en een applicatie die lokaal draait of - dankzij onze samenwerking met Cloudwise - in de cloud. Die is met ongeveer elk tekenprogramma - Autocad, SketchUp, ...- verbonden, en zet de tekeningen automatisch om in een virtuele omgeving.'

En dan begint het pas echt. 'Het nadeel van gewone 3D-tekeningen is dat je toch nog altijd vasthangt aan één visie voor alle klanten', klinkt het. 'Met Prompto kun je als klant de ruimte helemaal inkleuren zoals jij het ziet, op maat van de specifieke kandidaat-koper. Uit een online-bibliotheek kies je meubels, andere objecten, tot zelfs tegels toe. Dat kan zowel via VR-brillen als op touchscreen of gewoon scherm.'

Het is de bedoeling om op termijn fabrikanten van materialen zover te krijgen dat hun producten standaard in die online-bibliotheek terecht komen, zegt Vanspranghe. 'Op die manier willen we alle spelers in de vastgoedmarkt connecteren.'

Prompto gebruiken was totnogtoe gratis, vanaf februari betaalt een architect of andere designer 59 euro per maand. 'Daarmee kunnen tot vijf gebruikers aan tien 'scenes' - zeg maar appartementen of andere ontwerpen - werken. Wanneer die klaar voor verkoop zijn, betaalt de bouwpromotor een eenmalige kost van 500 euro, waarmee het gebruiksklaar wordt om aan klanten te tonen.'

'Zo snel mogelijk naar het buitenland'

Around Media lanceerde Prompto in november, en zag sindsdien het aantal gebruikers gestaag groeien. 'De meeste bouwpromotoren werken ondertussen al met ons, en de eerste projecten die via ons werden verkocht worden langzamerhand opgeleverd', aldus Vanspranghe. 'Vorig jaar draaiden we al een omzet van 1.5 miljoen euro, dit jaar zullen we daar los over gaan.'

Prompto werd ontwikkeld met eigen middelen, waarna al snel een business angel - 'een gepensioneerd iemand van bij Deloitte' - instapte voor 150.000 euro. 'Daarmee zijn we flink kunnen groeien tot een bedrijf van 36 mensen, en vorig jaar investeerde Green Park Investment Partners vervolgens anderhalf miljoen. Daarmee zijn we nog niet aan het einde. We kijken nu verder naar een grote investering om te kunnen schalen. We krijgen immers al vragen uit Nederland en Londen, en willen zo snel mogelijk naar het buitenland. Daarvoor zoeken we een vier of vijf miljoen euro, die we waarschijnlijk bij VC's willen zoeken.'

Het is nu vooral zaak, zo beseft Vanspranghe, om te zorgen dat ook de ontwerpers snel met Prompto gaan werken. 'De bouwpromotoren zijn om, nu zij nog. Daarvoor zullen we veel inzetten op marketing, opdat die designers weten dat wij er zijn, en wat wij kunnen.'