Weg met de windtunnel: luchtweerstand testen kan voortaan ook in de cloud

Een auto. Daar begon het mee. Remmerie droomde ervan om een wagen te ontwerpen die sneller in de bochten kon hangen dankzij een ingenieus systeem van externe en interne windturbines, en deed dat dan ook maar. Had hij het bij het rechte eind? Om dat te testen, stapte hij naar een ingenieursbureau dat hem een gepeperde factuur in het vooruitzicht stelde. Dan maar niet, dacht hij.

Toeval bestaat niet. Enkele jaren later bracht het leven Remmerie aan het werk in zo'n consultancyfirma. Aerodynamische simulaties maken werd zijn dagelijkse sleur, en al snel kreeg hij in de gaten dat het beter kon en moest. 'Al bij al was dat immer vrij repetitief en manueel werk dat toch geautomatiseerd moest kunnen worden', zegt hij. In 2015 pitchte hij zijn idee bij Start It @KBC, dat hem de kans gaf een prototype te ontwerpen.

Een prototype? Welja. De ingenieur was aan de slag gegaan, en had het idee van een virtuele windtunnel ontwikkeld. 'Meerbepaald een tool in the cloud', verduidelijkt hij. 'Want dit soort berekeningen kun je niet op een gewone laptop uitvoeren, daarvoor heb je meer rekenkracht nodig. Natuurlijk, er zijn al meer oplossingen om windbestendigheid en aanverwante aspecten van een ontwerp te testen, maar vaak zijn die erg gericht op ingenieurs. Ze gebruiken jargon dat enkel voor hen toegankelijk is, vragen moeilijke instellingen die een leek niet begrijpt,... Bij ons is dat anders. Wij hebben zoveel mogelijk geautomatiseerd, waardoor ook ontwerpers er mee kunnen werken. Het enige wat ze moeten doen is een 3D-model van hun ontwerp uploaden, de snelheid en de oriëntatie van de wind instellen en de graad van nauwkeurigheid van de berekening, en afhankelijk van dat laatste volgt enkele uren of dagen later het resultaat.'

De klant betaalt per berekening, de prijs hangt af van die nauwkeurigheid en varieert tussen de tweehonderd en de 1500 euro. 'Sinds juni hebben we ons MVP commercieel gelanceerd, en dat vindt alvast zijn publiek. Zo maakt onder andere baggeraar DEME gebruik van onze tool. Dat doen ze ook voor bewegingen onder water, waarbij we ook de waterkracht berekenen. Op het vlak van drones hebben we ontwerpen op basis van onze testen al zo kunnen bijsturen dat we de vliegtijd met dertig procent hebben kunnen vergroten. En zelfs professioneel speed-skiër Joost Vandendries kon dankzij onze berekeningen zijn snelheidsrecord breken.'

Airshaper werd opgericht met wat eigen geld, maar kreeg ook al snel een innovatie-subsidie van VLAJO, een participatie van imec en inbreng van business angles. 'Daarmee zijn we voorlopig genoeg gefinancierd', aldus Remmerie. 'We kunnen ons product nu verder ontwikkelen en nog meer automatiseren.'

En die auto? 'Dat heb ik indertijd na mijn uren zelf berekend en het leidde tot een patent dat zelfs de interesse van Toyota en Ferrari opwekte. We hebben nog een demo en een 3D-model geprint, maar toen zijn alle projecten gepauzeerd. Jammer, maar het heeft toch tot Airshaper geleid.'