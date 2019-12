In een tijd waarin de vraag naar informatici groot is, kom je er niet met enkel wat universiteiten afleveren. Het Franse Wild Code School wil dat compenseren met een eigen opleidingstraject. Sinds anderhalf jaar is de scale-up ook op de Belgische markt aanwezig.

Die war for talent, die woedt natuurlijk enkel in specifieke beroepsgroepen. Maar als er één sector is waar het tekort aan geschoolde medewerkers zich vaak laat voelen, dan wel in de informatica. 'Dat is zeker zo voor taken als web developing als data analyst', zegt François Blondeau van Wild Code School. 'Mensen die universitaire studies informatica hebben afgerond, zijn ingenieur of in elk geval meer geïnteresseerd in grote projecten. Wat we echter ook nodig hebben zijn mensen die het programmeerwerk doen, het webdevelopen en het data analyseren.'

Daar wil Wild Code School nu ook in België in voorzien. 'Wij bieden professionele opleidingen aan voor mensen die zich zonder bijzondere voorkennis willen omscholen tot webdeveloper en data analyst', klinkt het bij Blondeau. 'Concreet bestaat ons traject uit een vijf maand durende full-time opleiding met lessen en taken. Daarvoor werken we ook samen met bedrijven als Keyrus. Ook voeren we projecten uit voor KMO's die doorgaans niet het budget hebben voor ingrijpende informaticakwesties. Het voordeel is dat de studenten zo meteen met echte vragen die ze later zullen krijgen, worden geconfronteerd.'

'Voor een opleiding bij Wilde Code School betaal je zesduizend euro,' zegt Blondeau. 'Omdat we merken dat er ook veel vraag naar is, bieden we de cursus web developing ook als avondcursus aan. Dan duurt ze wel een jaar. We merken dat onze aanpak in elk geval vrucht aflevert. Van alle mensen die wij opleiden vindt tachtig procent nadien werk in de sector. Daar werken we dan ook hard aan. Zo organiseren we job days tijdens de opleidingen, en door bedrijven van buitenaf bij de opleiding te betrekken komen de leerlingen ook meteen met hen in contact.'

Ondertussen is Wild Code School België aan zijn derde sessie van vijf maand bezig, en de vraag naar de opleidingen stijgt. 'Onze eerste sessie bestond uit vijftien leerlingen, vervolgend waren het er negen, en nu zijn er weer vijftien mensen de opleiding aan het volgen', klinkt het. 'Het is onze ambitie om in maart, wanneer de volgende sessie begint 25 toekomstige webdevelopers te verwelkomen en vijftien data analysten. Dat zou moeten lukken, want we merken dat er nu al heel veel mond aan mond reclame gebeurt. Verder zetten we ook in op online aanwezigheid, en - advertenties.'

Voorlopig is de start-up vooral in het Franstalige landsgedeelte aanwezig - 'al worden de avondcursussen in het Engels gegeven' - maar Blondeau kijkt wel degelijk ook naar Vlaanderen. 'Daarvoor moeten we enkel nog wat beter zicht krijgen op de noden van de markt daar. Maar ik veronderstel dat dat zeker een stap is die we in de komende jaren zullen zetten.'

Wild Code School is de Belgische tak van een Frans bedrijf dat ondertussen in dertien Europese landen aanwezig is, en in totaal 26 campussen telt. De financiering is dan ook vandaaruit opgestart. 'We hebben het voordeel dat we een dienst aanbieden', zegt Blondeau. 'Daardoor is de opstartkost vrij gering. En met het inschrijvingsgeld van de leerlingen zijn al onze kosten gedekt.'