Sommige gebruikers hebben woensdagnacht geen toegang tot sociaal netwerk Twitter. Ze krijgen geen toegang tot hun eigen account of kunnen sommige andere accounts niet raadplegen.

Website Downdetector telde ongeveer tienduizend meldingen van internetgebruikers die moeite hadden om zich te verbinden met Twitter. De piek lag rond 0.35 uur, daarna waren er minder meldingen. De omvang van de storing is niet onmiddellijk duidelijk. Internetplatforms kampen regelmatig met dergelijke storingen. Meestal duren ze niet heel lang. Toch vallen de technische problemen op een delicaat moment voor Twitter.

Sinds de overname door magnaat Elon Musk voor 44 miljard dollar bevindt Twitter zich in woelig water. Musk ontsloeg talrijke medewerkers, ook bij de teams die instaan voor het technische onderhoud van het platform. Op de vraag van een gebruiker die woensdag vroeg op Twitter "kapot" was, antwoordde Musk: "Bij mij werkt het."

