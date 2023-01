In november kondigde de Amerikaanse e-commercegigant al aan dat het van plan is 10.000 medewerkers te ontslaan, maar na berichtgeving in de Wall Street Journal zegt het bedrijf dat het om "iets meer dan 18.000 banen zal gaan". Ook personeel in Europa zal getroffen worden, zegt CEO Andy Jassy in een mededeling op de website.

Wereldwijd werkten er eind september 1,5 miljoen mensen voor Amazon, zonder de seizoensarbeiders mee te tellen die bijvoorbeeld tijdens de kerstperiode aan de slag zijn. Tijdens de pandemie werd er nog massaal personeel aangeworven, om te voldoen aan de stijgende vraag.

Tussen begin 2020 en begin vorig jaar was het personeelsbestand verdubbeld. Maar in het derde kwartaal zag het bedrijf zijn winst met 9 procent dalen in vergelijking met een jaar eerder. En voor het laatste kwartaal verwacht Amazon een, naar de normen van het bedrijf, zwakke groei van tussen de 2 en 8 procent. Het banenverlies bij Amazon lijkt daarmee het grootste van de recente ontslagrondes in de Amerikaanse technologiesector. Meta, het moederbedrijf van Facebook, liet in november weten dat het 11.000 mensen gaat ontslaan, of 13 procent van het personeelsbestand. Bij Snapchat moeten 1.200 medewerkers vertrekken, of 20 procent.

