Twitter verstuurde privéberichten per ongeluk naar derden

Het betrof een bug in de service waarmee externe programmeurs de inhoud van Twitter kunnen benaderen. Normaal gesproken krijgen zij geen toegang tot de privéberichten, maar door een fout kon het bijvoorbeeld gebeuren dat berichten die gericht waren aan webcare van bedrijven, zoals een luchtvaartmaatschappij, toch bij derden belandden. Twitter geeft geen aantallen van getroffen gebruikers, maar zegt dat het om minder dan 1 procent gaat.

De getroffen gebruikers zullen een melding krijgen zodra ze inloggen. Het bedrijf benadrukt dat het probleem alleen optrad bij een bepaalde combinatie van factoren en dat de bug meteen is opgelost toen technici erachter kwamen. Twitter zegt dat onderzoek heeft uitgewezen dat er geen misbruik is gemaakt van de gegevens. In mei sloeg Twitter nog alarm omdat wachtwoorden van accounts per ongeluk als tekst in een intern logbestand waren terechtgekomen.