Amper 62 procent van de IT-afdelingen bij Europese overheden vertrouwt erop dat hun huidige ICT-infrastructuur toekomstbestendig is. Hierdoor wordt het volgens ICT-managers steeds moeilijker om aan de verwachtingen van de burger te voldoen. Dit blijkt uit een analyserapport van Pure Storage.

Het onderzoek is gebaseerd op een enquête onder 457 ICT-managers in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië. Van hen meent ruim procent dat hun huidige ICT-infrastructuur weinig flexibel is en duur onderhoud vergt. Volgens het rapport voldoet iets minder dan de helft van de huidige ICT-projecten van de overheid volledig aan de verwachtingen en wordt er op tijd en binnen budget opgeleverd.Uit de enquête blijkt voorts dat vijftig procent van Europese ICT-overheidsmanagers van plan is om hun datastrategie en ICT-infrastructuur de volgende twee jaar te herzien. De grootste obstakels daarbij zijn de investeringen in een nieuwe data-infrastructuur (84%), investeringen in applicaties (82%), oude processen en een gebrek aan flexibiliteit (80%), en een gebrek aan digitale vaardigheden en ervaring (78%).