Het Waalse exportagentschap Awex toont zich zaterdag zeer tevreden over haar aanwezigheid op CES in Las Vegas. De Consumer Electronics Show in de woestijnstad in de Amerikaanse staat Nevada is een van de grootste technologiebeurzen ter wereld.

Het budget dat het agentschap heeft uitgetrokken voor zijn aanwezigheid op de technologiebeurs, bedraagt dit jaar 260.000 euro. Een jaar geleden bedroeg dat budget nog 180.000 euro. "Er zijn zaken waar we geen controle over hebben, zoals de inflatie, de evolutie van de wisselkoers tussen de euro en de dollar en de kosten die de onderaannemers ter plaatse aanrekenen", zegt Guy Vanpaesschen van Awex. "Maar CES blijft 'the place to be', nu Awex de keuze heeft gemaakt om Wallonië op de wereldkaart te zetten via de digitale strategie Digital Wallonia", klinkt het nog.

Hij noemt deze editie van de technologiebeurs bovendien "een grand cru", met 112.000 bezoekers in vier dagen, van wie er 40.000 uit het buitenland kwamen. Vanpaesschen staat in Las Vegas aan het hoofd van de Waalse delegatie, die bestaat uit 15 ondernemingen. Hij wijst erop dat er zonder de steun van Awex maar weinig Belgische bedrijven een stand zouden kunnen hebben op de technologiebeurs in Las Vegas. Het Waalse agentschap heeft zich ook al ingeschreven voor de editie van 2024.

De Vlaamse en Brusselse exportagentschappen hebben niet geïnvesteerd in een groepsstand. Langs Vlaamse kant luidt het dat de interesse van de Vlaamse bedrijven voor een stand onvoldoende groot was. Maar De CEO van de Antwerpse start-up Nobi, Roeland Pelgrims, heeft zaterdag duidelijk gemaakt dat hij die beslissing betreurt. Dat er maar weinig Vlaamse ondernemingen geïnteresseerd zijn, komt volgens hem net omdat het Vlaamse exportagentschap Flanders Investment & Trade (FIT) niet investeert in een eigen stand.

Het budget dat het agentschap heeft uitgetrokken voor zijn aanwezigheid op de technologiebeurs, bedraagt dit jaar 260.000 euro. Een jaar geleden bedroeg dat budget nog 180.000 euro. "Er zijn zaken waar we geen controle over hebben, zoals de inflatie, de evolutie van de wisselkoers tussen de euro en de dollar en de kosten die de onderaannemers ter plaatse aanrekenen", zegt Guy Vanpaesschen van Awex. "Maar CES blijft 'the place to be', nu Awex de keuze heeft gemaakt om Wallonië op de wereldkaart te zetten via de digitale strategie Digital Wallonia", klinkt het nog. Hij noemt deze editie van de technologiebeurs bovendien "een grand cru", met 112.000 bezoekers in vier dagen, van wie er 40.000 uit het buitenland kwamen. Vanpaesschen staat in Las Vegas aan het hoofd van de Waalse delegatie, die bestaat uit 15 ondernemingen. Hij wijst erop dat er zonder de steun van Awex maar weinig Belgische bedrijven een stand zouden kunnen hebben op de technologiebeurs in Las Vegas. Het Waalse agentschap heeft zich ook al ingeschreven voor de editie van 2024. De Vlaamse en Brusselse exportagentschappen hebben niet geïnvesteerd in een groepsstand. Langs Vlaamse kant luidt het dat de interesse van de Vlaamse bedrijven voor een stand onvoldoende groot was. Maar De CEO van de Antwerpse start-up Nobi, Roeland Pelgrims, heeft zaterdag duidelijk gemaakt dat hij die beslissing betreurt. Dat er maar weinig Vlaamse ondernemingen geïnteresseerd zijn, komt volgens hem net omdat het Vlaamse exportagentschap Flanders Investment & Trade (FIT) niet investeert in een eigen stand.