YouTube heeft woensdag de intensivering van de strijd tegen hatelijke inhoud en video's die propaganda maken voor discriminatie of segragatie, zoals bijvoorbeeld sites die het nazisme verheerlijken, aangekondigd.

'We verbieden specifiek video's die de superioriteit van een groep bevestigen om discriminatie, segregatie of uitsluiting te rechtvaardigen op basis van criteria zoals leeftijd, geslacht, ras, kaste, religie, geaardheid (...)', klinkt het in een artikel gepubliceerd op de blog van de dochteronderneming van Google.

'Dit zou bijvoorbeeld video's omvatten die de nazi-ideologie promoten of verheerlijken, wat inherent discriminerend is', klinkt het in de blog. YouTube zal ook de inhoud verwijderen 'waarin gewelddadige gebeurtenissen worden ontkend waarvan de realiteit is bewezen zoals de Holocaust of de schietpartij op Sandy Hook Elementary School', aldus nog de blog.