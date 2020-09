Data News Awards for Excellence 2020: de eerste winnaars zijn bekend

De Data News Awards for Excellence gaan dit jaar virtueel door. Van 21 tot en met 28 september kan u op onze site dagelijks live meekijken wie er eentje in de wacht sleept én wie ICT Personality of the Year wordt. Afspraak telkens om 12u30!

Volg vanaf 21 september de uitreiking van de 14 awards op www.datanews.be