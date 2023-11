Apple-medeoprichter Wozniak in ziekenhuis Mexico

Steve Wozniak, die samen met Steve Jobs Apple heeft opgericht, ligt in een ziekenhuis in Mexico-Stad nadat hij onwel is geworden. Dat schrijven verschillende media.

Volgens een Mexicaanse krant heeft de 73-jarige Wozniak een beroerte gehad, maar is hij in een stabiele toestand. Nieuwssite TMZ stelt dat Wozniak onwel werd na een toespraak op het World Business Forum in de Mexicaanse hoofdstad. Er zou momenteel bekeken worden of Wozniak naar de Verenigde Staten moet voor verdere behandeling.

Wozniak richtte Apple in 1976 op samen met de in 2011 overleden Jobs. Hij verliet Apple in 1985 en is sindsdien actief als ondernemer en filantroop.