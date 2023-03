Accenture plant 19.000 ontslagen

De dienstverlener zou 2,5% van zijn personeel willen schrappen, nu het minder denkt te verdienen dit jaar. Het geviseerde personeel zou ook veel in-house IT’ers bevatten.

Accenture stelt 738.000 mensen tewerk in 49 landen. Te veel, zegt CFO KC McClure bij het bespreken van de financiële resultaten voor het voorbije kwartaal. De dienstverlener wil ‘kosten reduceren’, en gaat zowel besparen op personeel als op kantoorruimte. ‘Deze acties gaan een impact hebben op ongeveer 2,5 procent of 19.000 van onze weknemers,’ aldus McClure. Hij zegt erbij dat ongeveer de helft van de ontslagen zullen vallen bij de functies die niet aan klanten worden aangerekend, dus de eigen IT-afdeling, HR en meer.

Sterke resultaten

Bij de financiële resultaten meldt Accenture nochtans 15,8 miljard dollar aan inkomsten voor het voorbije kwartaal, vijf procent meer dan een jaar eerder. De winsten van het bedrijf liggen op 1,9 miljard dollar, iets minder dan de 2 miljard een jaar eerder. Accenture denkt ook dat zijn inkomsten volgend jaar minder gaan groeien dan eerst verwacht. Huidige voorspellingen liggen op een groei van 8 tot 10%, in plaats van eerder verwachte 8 tot 11%. De ontslagen vallen in de volgende 18 maanden.

Accenture’s ontslagronde is lang niet de eerste in de voorbije maanden. Ook Meta schrapte 21.000 personeelsleden. Bij Amazon vielen 18.000 ontslagen, terwijl Google (12.000) en Microsoft (10.000) ook stevig het mes in hun personeel zetten. De ontslagen komen er omdat veel van deze bedrijven extra personeel aannamen in de covid-periode, waarin techbedrijven sterk groeiden. Door de huidige inflatie zijn ook de lonen echter gestegen.