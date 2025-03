Apple stelt lancering vernieuwde Siri uit

Apple stelt de lancering van zijn persoonlijke smartphoneassistent Siri met extra AI uit. Nieuwe functies met kunstmatige intelligentie zullen mogelijk pas volgend jaar beschikbaar worden, terwijl het eigenlijk de bedoeling was ze in april te introduceren.

Ingenieurs van het Amerikaanse bedrijf proberen naar verluidt met man en macht bugs uit de nieuwe software te halen. Dat is tot nu toe geen succes, vernam het persagentschap Bloomberg. Intern zouden enkele toplui hun bezorgdheid hebben geuit over het feit dat bepaalde toepassingen niet werken zoals Apple in advertenties heeft aangekondigd.

Het uitstel brengt Apple in verlegenheid, want het bedrijf toont de nieuwe features al maanden in reclamespots. Bij de lancering van de iPhone 16 in de herfst, zei Apple dat het toestel werd opgebouwd voor Apple Intelligence, zoals het bedrijf zijn AI-tools noemt. Mogelijk zullen de belangrijkste toepassingen echter pas na de lancering van de volgende iPhone beschikbaar zijn.