Cegeka breidt uit naar Griekenland

De Europese ICT-groep Cegeka, met hoofdkantoor in België, opent een eerste vestiging in de Griekse hoofdstad Athene. De groep hoopt er de volgende drie jaar een team van driehonderd medewerkers uit te bouwen.

Het nieuwe kantoor in Griekenland vormt de thuisbasis van het vierde land van het Europese Delivery Center (EDC) van Cegeka, na Roemenië, Moldavië en Tsjechië. Naast het EDC, dat fungeert als klantenservicecentra, is het groeibedrijf Cegeka actief in meer dan tien Europese landen.

Flexibiliteit en schaalbaarheid

Cegeka’s keuze voor Griekenland is volgens de groep gebaseerd op de combinatie van de aanwezigheid van bekwame IT-professionals, de ‘culturele fit’ en het aanwezige ondernemerschap in het land. ‘Er is behoefte om extra capaciteit te creëren om onze klanten te helpen in hun verdere digitalisering’, zegt CEO Stijn Bijnens. ‘We zijn ervan overtuigd dat de Griekse uitbreiding Cegeka meer flexibiliteit en schaalbaarheid zal geven.’

Het Grieks verhaal van Cegeka start in Athene, maar er wordt nu al bekeken welke mogelijkheden er zijn om ook elders in het land, zoals in Thessaloniki, een uitvalsbasis uit te bouwen.